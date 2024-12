Colours of Ostrava: Prídu Sting, Shaggy a Snow Patrol

Bratislava 4. decembra (TASR) - Festival Colours of Ostrava, ktorý sa uskutoční od 16. do 19. júla 2025, oznamuje ďalšie mená pre nadchádzajúci ročník, ktoré dopĺňajú už skôr ohlásené hviezdy, ako The Chainsmokers, Iggy Pop alebo Justice. Do Česka sa vracia Sting, ktorý zavíta do Dolných Vítkovíc po prvýkrát. Navyše sa v areáli stretne so svojím kolegom Shaggym, ktorý zažije svoju českú sólovú premiéru. Po prvýkrát prinesie festival do Česka aj skupinu Snow Patrol, autorov najhranejšej skladby britských rádií tohto storočia. Rad "svetových S" dopĺňa skupina Sofi Tukker z New Yorku. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.



Žánrovo pestrá ponuka 22. ročníka sa rozširuje o reggae, indie rock či electro pop. Sting je meno, ktoré českí a slovenskí fanúšikovia dobre poznajú. Tento hudobník sa rád vracia do Česka, no jeho festivalové vystúpenie bude výnimočné stretnutím s dlhoročným priateľom Shaggym. Táto reggae ikona vrátila svetoznámeho basgitaristu k jeho koreňom, čo vyústilo do spoločného albumu 44/876 z roku 2018. Shaggy, ktorý budúci rok oslávi 30 rokov od vydania svojho prelomového albumu Boombastic, zatiaľ nemal v Česku sólový koncert. Pretože obaja umelci vystúpia v rovnaký deň, je pravdepodobné, že dôjde k spoločnému vystúpeniu.



Veľkou radosťou pre fanúšikov bude určite aj meno Snow Patrol. Skupina známa hitmi ako Run, Chocolate či Chasing Cars (najhranejšia skladba 21. storočia v britských rádiách) príde do Česka po prvýkrát.



"Sme veľmi radi, že na Colours konečne uvidíme Stinga. Pre mňa osobne je fascinujúcou postavou modernej hudobnej scény, ktorá nikdy neváhala experimentovať s rôznymi žánrami. O to viac ma teší, že sme na rovnaký deň dohodli aj Shaggyho. Ten prinesie svoje najväčšie hity s kapelou, ktorá podčiarkne jeho rytmy na druhú dobu. Naopak, Sting osekáva aranžmány na minimum a vystačí si na pódiu s dvoma spoluhráčmi. Veľmi by ma potešilo, keby si títo hudobníci našli cestu k spoločnému vystúpeniu nielen v zákulisí, ale aj pred publikom," hovorí umelecká riaditeľka festivalu Zlata Holušová.