Continental film - najúspešnejším distribútorom uplynulého roka

Bratislava 23. januára (OTS) - Najúspešnejším distribútorom filmov do slovenských kín sa v roku 2019 stala distribučná spoločnosť Continental film. Vlani uviedla do kín 35 noviniek a v distribúcii bežalo aj ďalších 72 jej starších titulov. Všetky dohromady videlo 1 545 875 divákov, čo je 23,6% z celého počtu minuloročných návštevníkov. Tržbami spoločnosť vďaka tomu dosiahla trhový podiel dokonca 24,6%.Continental film je distribútorom viacerých domácich filmov, na začiatku minulého roka spomedzi nich výrazne zarezonovala napríklad mysteriózna(262 588 divákov), záver roka sa niesol v znamení komédie(201 858 divákov do konca roka 2019), ktorú vďaka masívnej návštevnosti kiná premietajú ešte aj v týchto dňoch. Medzi divácky obľúbené patrili aj snímky štúdia Warner Bros., spomedzi komiksových adaptácií bol mimoriadne navštevovaným napríklad(189 926 divákov), z hororových filmov najmä pokračovania úspešných sérií –(88 421 divákov) alebo(73 598 divákov).Spoločnosť sa zameriava aj na distribúciu atraktívnych filmov s vysokou umeleckou hodnotou alebo snímok pre detské publikum. Aktuálne môžu diváci a diváčky nájsť v kinách najnovší film Clinta Eastwooda, drámu, ktorá rezonuje aj medzi oscarovskými nominantmi. Animovaná snímkaláka celé rodiny na dobrodružný príbeh so sympatickými hrdinami. Na konci mesiaca uvedie spoločnosť do kín očakávaný dokumentárny film, venovaný životu slovenského bojovníka MMA Attilu Végha.Ďalšie informácie o distribučnej spoločnosti Continental film nájdete na webstránke www.continental-film.sk