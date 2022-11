Ceny Pamäti národa získali osobnosti z Česka, Slovenska aj Ukrajiny

Praha 18. novembra (TASR) - Laureátmi tohoročných Cien Pamäti národa sa stalo päť osobností z Česka, Slovenska a Ukrajiny. Ceny, ktoré sa udeľovali vo štvrtok večer v Národnom divadle v Prahe, vyzdvihujú hrdinstvo a statočnosť tvárou v tvár totalitám 20. storočia. Od roku 2010 ich udeľuje česká organizácia Post Bellum.



Ocenenie menovite tento rok získali Anna Šestáková, Marie Henzlová, Marie Susedková, Pavel Eli Vago a Myroslav Marynovyč, informuje spravodajská televízia ČT24 aj portál Pametnaroda.cz.



Jedna z laureátok, dnes 92-ročná Marie Susedková, strávila v 50. rokoch minulého storočia za pomoc svojmu bratrancovi a následné nespravodlivé obvinenie z protikomunistickej činnosti 2,5 roka v pracovných táboroch.



Ďalšou ocenenou je Anna Šestáková, ktorej manžela komunisti náhle zavreli za protištátnu činnosť. Anna zostala sama s tromi malými deťmi a nálepkou nepriateľa štátu. Dvakrát ju nútene a náhle vysťahovali, a keď jej príslušníci StB ponúkli spoluprácu, kategoricky odmietla donášať na svoju rodinu a priateľov.



Šestáková (104) je vôbec najstaršou laureátkou v doterajšej histórii Cien Pamäte národa. Narodila sa v júli 1918 v západoslovenskom meste Myjava.



Ďalšia laureátka Marie Henzlová pomáhala v mladosti spolu so svojimi príbuznými partizánom, pričom ako jediná z rodiny následne nebola - ako 14-ročná -zatknutá. Za svoju odbojovú činnosť väčšina jej najbližších zaplatila životom.



Pavel Eli Vago, sa zase ako 12-ročný chlapec skrýval len so sestrou v slovenských horách, aby sa vyhli židovským transportom.



Ocenenie udelili organizátori vo štvrtok netradične aj ukrajinskému disidentovi Myroslavovi Marynovyčovi. Ten strávil v 70. a 80. rokoch sedem rokov v pracovnom tábore a päť rokov vo vyhnanstve v Kazachstane. Ceremoniál v Národnom divadle v Prahe zakončila ukrajinská hymna.



Ceny Pamäti národa udeľuje od roku 2010 spoločnosť Post Bellum tým, ktorí sa za svojho života zachovali v ťažkom životnom okamihu hrdinsky alebo sa nespreneverili svojim životným postojom. Týka sa to vojnových veteránov, disidentov, politických väzňov, odbojárov, perzekvovaných spisovateľov, predstaviteľov undergroundu, skautov, príslušníkov cirkví alebo preživších holokaustu.