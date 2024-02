David Koller odchádza zo skupiny Lucie

Praha 4. februára (TASR) - Český rockový spevák, skladateľ a hudobník David Koller v nedeľu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že odchádza zo skupiny Lucie. TASR správu prevzala zo stanice CNN Prima News.



"Po dlhých úvahách som sa rozhodol, že odchádzam z Lucie. Hranie v Lucii bolo fajn a teraz sa chcem venovať predovšetkým svojej kapele a rodine. Pozdravujem všetkých fanúšikov," napísal 63-ročný Koller.



Následne na sociálnych sieťach reagovala na jeho vyhlásenie i celá skupina, ktorá má na svojom konte hity ako "Dotknu se ohně", "Amerika" či "Medvídek".



"Milí fanúšikovia, chceli by sme vám oznámiť, že David Koller sa rozhodol opustiť skupinu Lucie. Rozchádzame sa v dobrom a dohodli sme sa, že do konca letných prázdnin spoločne odohráme všetky zazmluvnené koncerty," uviedla skupina.



"David by sa rád venoval predovšetkým svojej kapele a rodine. Lucie ide ďalej, pripravuje nový album a oslavy štyridsiatych narodenín," dodala formácia, ktorú tvoria ešte Robert Kodym, Michal Dvořák a Petr Chovanec (P.B.CH.).



Koller bol členom Lucie od roku 1987, formácia vznikla o dva roky skôr v Prahe. V rokoch 2004-2012 bola nečinná. Prvý singel "Pár fíglů" jej vyšiel v roku 1988. Nateraz posledný album "EvoLucie" vydala v roku 2018.