Českou knihou roka 2021 sa stala biografia o československej hviezde

Praha 11. apríla (TASR) - Českou knihou roka 2021 sa podľa cien Magnesia Litera stala publikácia "Gott: Československý příběh". Hudobný publicista Pavel Klusák zasadil príbeh tejto ikony populárnej hudby do kontextu dobovej politiky a kultúry.



Kritická kniha o spevákovi Karlovi Gottovi (1939–2019) je tiež víťazom v kategórii publicistika. Odovzdávanie výročných cien Magnesia Litera za rok 2021 sa konalo v nedeľu večer na Novej scéne Národného divadla v Prahe v priamom prenose Českej televízie, informuje spravodajská stanica ČT24.



O knihe roka 2021 hlasovalo takmer 200 ľudí z knižnej brandže – od akademikov až po knihovníkov a kníhkupcov. Hlavné ocenenie sa vyberá naprieč kategóriami Magnesie Litery s výnimkou nakladateľského počinu a prekladu.



"Gott: Československý příběh" nie je klasickou biografiou českej (československej) popovej hviezdy; Klusák mnohonásobného Slávika zasadzuje do politických a kultúrnych súvislostí. Výsledkom je kniha, ktorá "nie je primárne demýtizačná; je skôr pátravá a odkrývajúca", hodnotí Magnesia Litera.



Klusák ukazuje, ako sa Gott stával čoraz viac tvorcom i obeťou obrazu, ktorý si z veľkej časti sám vytváral – ako sa postupne premieňal na zajatca svojho vlastného úspechu a až narkotickej závislosti na uznaní publikom.



"Skúsil by som toto ocenenie brať ako podporu presvedčenia, že u nás ešte nie je prediskutované všetko, čo sa týka normalizácie, ako aj faktu, ako vtedajšia doba ovplyvňuje časy, v ktorých žijeme," vyhlásil ocenený autor Pavel Klusák (52).



Nezávislý portrét Karla Gotta rozpráva jeho príbeh s dôrazom na overené, nové a málo známe fakty, uvádza v anotácii brnianske nakladateľstvo Host, ktoré publikáciu v novembri 2021 vydalo. Kniha má 432 strán.



Na nedeľňajšom galavečere boli odovzdané ocenenia v celkovo 11 kategóriách. S víťazstvom v hlavnej kategórii Kniha roka sa viaže finančná prémia 200.000 korún (približne 8200 eur).