ČR programovo venuje celý rok Komenskému v rámci národných osláv

Praha 28. marca (TASR) - Česká republika sa programovo venuje Janovi Amosovi Komenskému celý tento rok v rámci Národných osláv Komenského pri príležitosti 350. výročia jeho úmrtia, preto sa Deň učiteľov nebude sláviť iba 28. marca. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky (MŠMT) Aneta Lednová.



V ČR slávia 28. marec - Deň narodenia Jana Amosa Komenského - ako významný deň. V tento sviatok nie je pracovné voľno, avšak narodenie pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského, 28. marec, dáva žiakom, študentom a pedagógom dôvod na oslavy.



V tomto termíne sa od roku 1955 slávil Deň učiteľov v bývalom Československu, ako aj v súčasnosti v Česku (pod názvom Deň narodenia Jana Amosa Komenského) a na Slovensku.



V súvislosti so súčasnou situáciou, šíriacim sa novým koronavírusom, "bolo nutné zrušiť, prípadne presunúť na neurčito väčšinu akcií, odovzdávanie cien alebo medailí", konštatovala hovorkyňa MŠMT ČR.



Pokiaľ ide o ďalšie aktivity, "MŠMT ČR kontinuálne reaguje na aktuálnu situáciu a pripravuje opatrenia a metodické materiály týkajúce sa priebehu zápisov týkajúcich sa povinnej školskej dochádzky, zápisov do materských škôl, na prijímacie skúšky a pohovory a na maturitu", uviedla Lednová a dodala, že pokiaľ ide o vysoké školy, aj tam budú nasledovať úpravy.



Národné pedagogické múzeum a knižnica J.A. Komenského (NPMK), príspevková organizácia MSMT ČR, pripravila v tomto roku ku Dňu učiteľov aj on-line verziu výstavy šlabikárov, ktoré vychádzali na území ČR či bývalého Československa od polovice 16. storočia.



On-line výstava je reakciou na súčasné preventívne opatrenia súvisiace so šírením sa ochorenia COVID-19.



Expozícia v chronologickom prehľade ukazuje vývoj šlabikárov od vieroučnej tlačoviny až po svojbytnú detskú knihu, "radostnú detskú knižku, ktorá by sa rozprávala s dieťaťom ako priateľ".



Výstavu, na ktorej sú prezentované knihy z fondov Pedagogickej knižnice J.A. Komenského, si možno pozrieť na webe www.npmk.cz



V rámci koordinácie Národných osláv výročia J.A. Komenského 2020-2022 vytvorilo NPMK špeciálnu internetovú stránku www.comenius350.cz.



Na nej sa širšia verejnosť môže informovať o priebehu tých osláv, o expozíciách v inštitúciách v ČR s tematikou Komenského i o ďalších míestach spojených s jeho osobnosťou.



Návštevníci webu (www.npmk.cz, comenius350.cz) si môžu pustiť oficiálny spot osláv s témou Komenský do tried!



Zrušený bol Deň otvorených dverí NMPK s výstavou "Komenský v komikse" s interaktívnymi programami, ako aj kladenie vencov k pamätnej tabuli s reliéfom Komenského od Zdeňka a Petra Kolářskych umiestnenej na fasáde budovy pedagogického múzea.



Od roku 1994 v ČR vyhlasujú výsledky ankety Zlatý Amos pre najlepšieho učiteľa. V roku 2020 budú výsledky pre šíriaci sa koronavírus vyhlásené bez slávnostného odovzdávania ocenenia.



J.A. Komenský (28. marca 1592 - 15. novembra 1670) sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy a natoľko predstihol dobu, v ktorej žil, že škola podľa jeho predstáv zostáva naďalej ideálom.