Zomrel známy skladateľ a hudobník Eduard Parma

Praha 5. augusta (TASR) - Vo veku 72 rokov zomrel začiatkom týždňa český hudobný skladateľ, producent a hudobník Eduard Parma. Informovali o tom vo štvrtok Novinky.cz.



Na konte mal autorstvo aj produkciu množstva pesničiek pre českých i zahraničných spevákov, bol tiež priekopníkom nových hudobných štýlov na českej scéne. Podieľal sa napríklad na príchode syntetizátorovej hudby, house music aj rapu.



Eduard Parma sa narodil 10. januára 1950. Jeho otcom bol skladateľ a hráč na trúbku Eduard Parma starší. V roku 1974 úspešne absolvoval štúdium na Štátnom konzervatóriu v Prahe, v odbore hra na klarinet.



Od polovice 70. rokov sprevádzal jeho orchester spevákov Hanu Buštíkovú a Jiřího Korna. Pre druhého menovaného zložil Parma úspešné piesne "Žal se odkládá" alebo "Ulice Váci".



Na začiatku 80. rokov sa Parma presťahoval do Británie, kde sa zapojil do tamojšieho hudobného života. So skupinou Times Square vystupoval v legendárnom londýnskom klube Marquee. Kapela sa na ostrovoch presadila pesničkou "Paradise".



V roku 1985 v Británii založil Eduard Parma nahrávacie štúdio Soul Kitchen Production (SOKIT), v ktorom nahrávali okrem iných Jimmy Ross, Adamski a další.



V roku 1991 sa presťahoval späť do Prahy. S bratom Henrichom Parmom založili spoločnosť Parma Productions. Nahral aj množstvo orchestrálnych skladieb, ktoré uspeli v zahraničí, písal hudbu pre filmy aj scénickú hudbu.



Eduard Parma produkoval nahrávky Jitky Molavcovej, Milana Drobného, Josefa Fouska a ďalších.