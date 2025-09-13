Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
13. september
Ctibor je nedôverčivý

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Nositelia mena Ctibor sa správajú dosť váhavo a nevľúdne, často sú mlčanliví.

Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - Mužské meno Ctibor má slovanský pôvod a jeho voľný preklad znie "bojuj za česť". Na Slovensku sa stretneme s nositeľmi tohto mena len výnimočne a oslovujeme ich Ctiborko, Borko. Meniny majú 13. septembra.

Nositelia mena Ctibor sa správajú dosť váhavo a nevľúdne, často sú mlčanliví. Mohli by sme sa domnievať, že sa hnevajú, kým oni sú iba utiahnutí do seba. Sú tiež opatrní, nedôverčiví a málo ovplyvniteľní.

Blízky vzťah nadväzujú až po dôkladnom zvážení. Ako študenti sú Ctiborovia schopní disciplíny a značného vypätia. Oslovuje ich dramatické umenie.

Môžu mať slabší žalúdok, preto potrebujú vyváženú a pravidelnú stravu. Ctiborov ovplyvňuje planéta Merkúr.

Ich šťastnými farbami sú hnedá, sivá a oranžová. Ochranné rastliny saturejka, valeriána, kamene zafír a citrín.
.

