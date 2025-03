Cyklus Music & Film premietne snímku so skupinou Imagine Dragons

Bratislava 26. marca (TASR) - Cyklus Music & Film bratislavského Kina Lumiére premietne v stredu koncertnú snímku so skupinou Imagine Dragons. Americká kapela patrí k najpopulárnejším koncertným skupinám súčasnosti. Diváci si budú môcť pozrieť jej spoločný koncert s LA Film Orchestra v priestore legendárneho prírodného amfiteátra Hollywood Bowl v Los Angeles. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Počas koncertu Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl odznelo 22 skladieb. Začal sa skladbou Fire in These Hills z albumu Loom, ku ktorému bolo celé turné. "Na koncerte ho odohrali takmer celý. Kapela zahrala aj piesne z predchádzajúcich albumov, a to debutového Night Visions (2012), Evolve (2017), Origins (2018) a Mercury - Act 1 & 2 (2021 - 2022)," približuje Miro Ulman, dramaturg cyklu Music & Film.



Sila Imagine Dragons podľa neho spočíva v ich hudbe a textoch, ktoré ponúkajú nádej a porozumenie. "A v energickosti a výbušnosti ich vystúpení," dodáva s tým, že kapela ponúka šou, na akú sú jej fanúšikovia zvyknutí. "Štyri obrazovky, dve po stranách a dve na pódiu, veľká projekčná plocha za hudobníkmi, svetelné efekty, pyrotechnika, ohňostroje. A, samozrejme, Danova komunikácia s publikom a jeho slová adresované tým, ktorých niečo trápi alebo sa cítia na dne," poznamenáva Ulman ku koncertnému filmu v réžii Vincenta Adama Paula.



Za úspech koncertu vďačí kapela aj amfiteátru Hollywood Bowl, čo je najväčší prírodný amfiteáter v USA v Los Angeles s kapacitou 17.500 sedadiel. "Má nový systém ozvučenia, ktorý poskytuje pokrytie celého hľadiska," popisuje Ulman priestor, v ktorom sa konajú koncerty klasickej hudby, džezu, hosťujú tam muzikály.



"Film Imagine Dragons: Live from the Hollywood Bowl je zatiaľ posledným, ktorý tu bol nakrútený," podotýka Ulman s tým, že ide o záznam posledného zo štyroch koncertov kapely počas turné k albumu Loom, ktoré sa uskutočnili v Hollywood Bowl koncom októbra 2024 a prilákali 67.000 divákov. "Imagine Dragons sa pritom stali len treťou kapelou, spevákom alebo speváčkou v histórii Hollywood Bowl, ktorá tam hrala štyri večery za sebou. Prvé tri koncerty odohrala kapela samostatne, až k poslednému sa k nej pridal LA Film Orchestra pod taktovkou Inona Zura," uzavrel.