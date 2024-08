Cyklus Music & Film sprostredkuje atmosféru slávneho Woodstocku

Bratislava 20. augusta (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére uvedie vo štvrtok 22. augusta v cykle Music & Film projekciu snímky Woodstock (1970) režiséra Michaela Wadleigha. "Podľa časopisu Rolling Stone patrí medzi desať najlepších koncertných filmov všetkých čias a medzi päťdesiat momentov, ktoré zmenili históriu rock and rollu," uvádza Slovenský filmový ústav (SFÚ) k snímke, ktorá priblíži atmosféru legendárneho festivalu Woodstock z roku 1969.



Podľa dramaturga cyklu Music & Film Mira Ulmana bol festival Woodstock udalosťou, ktorá zmenila jednu generáciu. "Bol to koncert, ktorý svojím vplyvom a rozsahom nemal obdobu, a ktorého hlavným mottom boli mier a hudba," približuje podujatie, na ktorom vystúpilo 32 interpretov, žánrovo na ňom znela hudba od folk rocku, cez blues, rock, hard rock, psychedelický rock, progresívny a južanský rock až jazz fusion. "Medzi interpretmi boli hudobné legendy i tí, ktorí tam na seba po prvý raz upozornili - Joan Baez, Joe Cocker, Crosby, Stills & Nash, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Janis Joplin, Santana, Sly and the Family Stone, Ten Years After či The Who," dodáva Ulman. Festival sa konal pod heslom Tri dni mieru a hudby od 15. do 18. augusta 1969 v štvortisícovom meste Bethel v štáte New York, 60 míľ od pôvodne plánovaného miesta Woodstock, jeho názov sa však už nemenil.



Za vznikom filmu stojí spoločnosť Warner Bros., ktorú celosvetový úspech snímky zachránil v čase, keď bola na pokraji zániku. Režisérom sa stal Michael Wadleigh, ktorý si najal asi stočlenný štáb z newyorskej filmovej scény. Medzi šiestimi strihačmi filmu bola aj Thelma Schoonmaker, ktorá bola za Woodstock nominovaná na Oscara, ale aj neskôr svetoznámy režisér Martin Scorsese.



"Vymyslel to, že širokouhlé plátno je často rozdelené na dve či tri časti," vysvetľuje Ulman. "So 120 kilometrami nakrúteného materiálu a neochotou štúdia predĺžiť finálnu minutáž hľadal spôsob, ako maximalizovať množstvo záberov, ktoré by bolo možné použiť," dodáva s tým, že diváci tak môžu vidieť dianie na pódiu a súčasne reakcie davu či dianie v zákulisí i na prenajatom pozemku. "Tvorcovia filmu chceli divákom ukázať, akou monumentálnou udalosťou sa festival Woodstock neúmyselne stal," podotkol Ulman k filmu, ktorý obsahuje nielen záznam vystúpení na pódiu, ale aj rozhovory s miestnymi obyvateľmi, organizátormi i divákmi.



Premiéru mal v USA 26. marca 1970 a v máji 1970 bol uvedený mimo súťaže na MFF Cannes. Na udeľovaní cien americkej akadémie film získal Oscara za najlepší celovečerný dokument.