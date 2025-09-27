< sekcia Magazín
Cypriánovia majú silný sklon uzavrieť sa do seba
Na toto meno sa vzťahuje pranostika o počasí "Na svätého Cypriána chladno býva často zrána."
27. septembra
Bratislava 27. septembra (TASR) - Mužské meno Cyprián má latinský pôvod a v preklade znamená "muž z ostrova Cypru". Na Slovensku stretávame Cypriánov ojedinele. Na toto meno sa vzťahuje pranostika o počasí. V nej sa uvádza: "Na svätého Cypriána chladno býva často zrána." Meniny majú 27. septembra.
Nositelia krstného mena Cyprián majú silný sklon uzavrieť sa do seba, pričom iných posudzujú s istou strohosťou. Sú veľmi subjektívni, dosť odmeraní a len zriedkavo sa pokúšajú vžiť do pozície iných, obetovať sa pre nejakú vec či bytosť.
Pri výmene názorov sú niekedy trochu pomalí. Títo muži si priateľov vyberajú uvážene a pomáhajú im, ako len môžu. Sú obdarení veľkým sebaovládaním.
Zvyčajne dobre odolávajú chorobám. Zvýšenú pozornosť by však mali venovať krvnému obehu a srdcu. Neprospievajú im mastné jedlá, vhodné sú pre nich jogurty s nízkym obsahom tuku.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú zelená a žltá. Ochranné rastliny valeriána a čakanka, ochranné kamene citrín a nefrit.
