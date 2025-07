Cyril je objektívny, Metod je srdečný

Bratislava 5. júla (TASR) - Mužské meno Cyril má grécky pôvod a význam mena je "pán". Tí, čo vládnu na zemi, tak možno v stručnosti charakterizovať Cyrilov.



Sú citliví, spoločenskí, intuitívni a dynamickí. Cyrilovia sú aj veľmi emotívni a mierne činorodí. Občas sa zdajú byť trochu leniví. Milujú dobrodružstvá, sú nezávislí a pyšní, ako ich totemové zviera páv. Nositelia tohto mena sú málo ovplyvniteľní. Vedia si priznať chyby, sú objektívni a majú zmysel pre spravodlivosť.



S radosťou chodia do školy. Vábi ich technika a vedecké štúdium. Stávajú sa z nich prevažne inžinieri, vojaci, agronómovia či veterinári. Majú zdravý úsudok, no majú v sebe aj kus divocha so sklonom utekať.



Nositelia tohto mena majú obdivuhodnú vitalitu, vynikajúcu odolnosť, ale potrebujú veľa spánku. Môžu zaznamenať zdravotné problémy so zubmi.







Mužské meno Metod má grécky pôvod a význam mena je "metóda".



Ich dominantnými vlastnosťami sú intuícia, intelekt a spoločenskosť. Sú aj obdarení veľkou emotívnosťou, obdivuhodnou aktivitou a rýchlymi reakciami. Sú ako šípy, poslovia, ich totemovým zvieraťom je kôň. Radi sa zúčastňujú na spoločenských udalostiach. Ak sa do niečoho nezamiešajú a neporadia, majú pocit zbytočnosti. Ich Achillovou pätou je túžba predvádzať sa.



Metodovia sú veľmi srdeční, ale ich priateľstvo nie je trvalé, pretože sa neradi pridlho stretávajú s tými istými ľuďmi. Často majú pocit, že musia naplniť nejaké poslanie a sú ochotní urobiť čokoľvek na dosiahnutie svojho cieľa. V citových vzťahoch sú nerozhodní.



Sú životaschopní, aj keď mávajú isté ťažkosti. Metodovia sa rýchlo unavia, mávajú problémy s krvným tlakom aj sklon priberať.



Cyrilovia a Metodovia oslavujú meniny v jeden deň, 5. júla.