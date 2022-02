Czuczor sa po drámach Čistič a Správa predstaví v komédii Láska hory p

Bratislava 21. februára (TASR) - Láska hory prenáša je názov novej česko-slovenskej komédie odohrávajúcej sa v romantickej atmosfére horského hotela. Na jej nakrúcaní sa stretlo viacero známych hereckých tvárí zo Slovenska i Českej republiky. Tvorcovia v týchto dňoch predstavili prvú ukážku z komédie, ktorá je celovečerným debutom českého režiséra Jakuba Machalu, ktorý sa podpísal pod seriály Stylista či Láska v čase korony, dvojnásobného držiteľa ceny Anděl za videoklip roka.



Komédia ponúkne divákom pozvanie na svadbu, ak vôbec bude na akú. Alexin svadobný deň sa jej rúca priamo pred očami. Jej neurotická matka kontroluje každý jej krok, paranoidný otčim odhaľuje zločin, ktorý sa nestal, a jej biologický otec, bohémsky majiteľ tatranského hotela, v ktorom sa svadba odohráva, je zodpovedný za nezvestného ženícha. Chaos v horskom hoteli využíva sympatický inštruktor lyžovania a za pomoci hotelovej hostky Kláry sa púšťa do dobrodružnej prípravy toho najkrajšieho rande.



"Je veľmi málo scenárov, ktoré sú už na papieri vtipné, a je veľmi málo tímov, ktoré si tak sadnú," hovorí Noël Czuczor, herecký predstaviteľ nezvestného ženícha Mateja, o tom, prečo sa po ťaživých drámach Čistič či Správa rozhodol prijať úlohu v romantickej komédii. "Pre mňa je to neuveriteľne príjemná zmena. Mal som, samozrejme, veľký rešpekt, lebo som nikdy v tomto žánri neúčinkoval, ale je to super výzva, veľmi si ju užívam," priblížil.



Nevestu Alex v snímke stvárňuje česká herečka Anna Fialová, ktorá takisto nešetrí chválou na prepracovaný scenár. "Už pri čítaní ma scenár udržiaval v pozornosti a pripomenul mi ten typ filmov, ktoré mám rada," spomína na moment, počas ktorého sa rozhodla ponuku účinkovania vo filme prijať. "A čerešničkou na torte bolo obsadenie," dodáva herečka, ktorú môže publikum poznať zo seriálu Mordparta či vianočnej rozprávky Ako si nezobrať princeznú.



Mamu nevesty stvárňuje Lenka Krobotová a o otcovské povinnosti sa v snímke delí biologický otec Richard Stanke a otčim Matej Landl. Marek Lambora hrá driečneho lyžiarskeho inštruktora, ktorý sa usiluje pripraviť perfektné rande. Pomáha mu Natália Germani, ktorej dovolenka na horách nevychádza celkom podľa plánov. A Csongor Kassai sa v úlohe hotelového manažéra snaží nestratiť prehľad v obrovskom komickom zmätku, ktorý okolo neho vzniká.



Komédiu Láska hory prenáša prinesie do slovenských kín 5. mája distribučná spoločnosť Continental film.



Odkaz na teaser trailer: