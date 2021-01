D. Lynch, tvorca filmov o tajomnej stránke ľudskej povahy, má 75 rokov

Missoula/Bratislava 20. januára (TASR) - Najzásadnejší odkaz filmových a televíznych projektov amerického režiséra Davida Lyncha, by sa dal sformulovať asi takto: Nie je všetko tak, ako sa na prvý - a nezriedka aj na druhý - pohľad zdá. Vo filmoch odkrýval za harmonickou fasádou temnú stránku povahy svojich filmových postáv. David Lynch, tvorca dnes už kultového seriálu Twin Peaks a nemenej uznávaných filmov ako Mazacia hlava, Sloní muž, Modrý zamat, Divokosť v srdci, Lost Highway či Mulholland Drive, bude mať v stredu 20. januára 75 rokov.



David Lynch sa narodil 20. januára 1946 v meste Missoula v americkom štáte Montana v rodine úradníka amerického ministerstva poľnohospodárstva a učiteľky anglického jazyka. Rodina sa často z dôvodu práce otca sťahovala a budúci režisér spolu so sestrou a bratom vyrastal vo viacerých mestách Spojených štátov amerických (USA) - v Sandpointe, Spokane, Durhame či Alexandrii.



Po skončení strednej školy v Alexandrii študoval výtvarné umenie na Corcoran School of the Arts and Design vo Washingtone, neskôr na umeleckej škole v Bostone. Vysokoškolské vzdelanie zavŕšil v roku 1969 na Pennsylvánskej akadémii výtvarných umení (Pennsylvania Academy of the Fine Arts) vo Filadelfii. Študoval síce maliarstvo, ale už ako študentovi mu učaroval svet filmu a nakrútil tiež niekoľko krátkometrážnych filmov.



Ako režisér debutoval v roku 1977 čiernobielym filmom Eraserhead (Mazacia hlava), na ktorom pracoval viac ako päť rokov. Snímka plná mysterióznych scén a výjavov rozpráva príbeh Henry Spencera, ktorý sa dozvie, že jeho priateľka čaká dieťa. Radosť z narodenia nového človeka však vystrieda zdesenie, pretože na svet prichádza akési zvláštne monštrum.



Po avantgardnom filme, prišiel Lynch so snímkou The Elephant Man (Sloní muž, 1980), ktorý zaznamenal sedem nominácii na Oscara a štyri na Zlatý glóbus. Hlavnou postavou filmu je John Merrick, stvárnený Johnom Hurtom, ktorého hlava pripomína hlavu slona a stáva sa púťovou atrakciou. Postihnutého muža sa ujme lekár v podaní Anthony Hopkinsa, ktorý v nešťastnom mužovi objaví citlivého a inteligentného človeka.



Po sci-fi snímke Duna (1984) zaujal Lynch kritikov a divákov umelecky nekompromisným filmom Blue Velvet (Modrý zamat, 1986). V psychothrilleri, v ktorom hlavné postavy stvárnili Kyle MacLachan, Isabella Rosselliniová a Dennis Hopper, ukázal Lynch svet násilia či sexuálnej perverzie skrývajúci sa za idylickou fasádou amerického provinčného mestečka.



Zmysel pre tajomno predviedol aj v legendárnom seriáli Twin Peaks. Tridsaťdielny seriál, na ktorom pracoval so scenáristom Markom Frostom, prilákal k televíznym obrazovkám milióny divákov. Mnohí z nich chceli prísť na to, kto zabil stredoškoláčku z mestečka Twin Peaks Lauru Palmerovú. Snažili sa napríklad odhaliť aj to, akú úlohu v príbehu zohrával záhadný trpaslík či tajomný a desivý Bob. Zabávali sa na vtipných až bizarných scénach a dialógoch protagonistov seriálu, alebo na netradičných vyšetrovacích metódach agenta FBI Dalea Coopera, ktorého neopakovateľne stvárnil Kyle MacLachlan. Podmanivú hudbu, ktorá výborne korešpondovala s mysterióznou atmosférou seriálu, skomponoval Angelo Badalamenti. Seriál sa v roku 2017 dočkal pokračovania v podobe ďalších 18 dielov.



V roku 1990 nakrútil Lynch ďalší úspešný film Wild at Heart (Divokosť v srdci), ktorý na festivale v Cannes ocenili Zlatou palmou v kategórii najlepší film. Lynchovi sa v postmodernej snímke podarilo úspešne prepojiť romantiku s prvkami akčného filmu.



O dva roky neskôr sa vrátil k agentovi Cooperovi a nakrútil celovečerný film Twin Peaks: Fire Walk With Me, v ktorom vrátil dej príbehu pred začiatok seriálu.



Filmografiu majstra snov a šoku dopĺňajú aj snímka Lost Highway (1997) či z Lynchovej poetiky vybočujúci film The Straight Story (Príbeh Alvina Straighta, 1999).



Aj pri ďalšom thrilleri Mullholand Drive z roku 2001 ostal verný tomu, že ho zaujímajú predovšetkým veci pod povrchom, tajomné, odkrývajúce pravú podstatu ľudského konania.



David Lynch je okrem Zlatej palmy z roku 1990 držiteľom Ceny pre najlepšieho režiséra z Cannes (2001) a čestného Zlatého leva za celoživotné dielo, ktorého dostal v roku 2006 na festivale v Benátkach.



V októbri 2010 si režisér prevzal v Goslare Cisársky prsteň - ocenenie, ktoré udeľuje mesto, rodisko nemeckého kráľa a rímskeho cisára Henricha IV. V zdôvodnení výberu laureáta porota podčiarkla, že Lynchovi sa už v ranej fáze umeleckej tvorby podarilo prekonať hranice medzi výtvarným a filmovým umením.



V otcových šľapajach sa vydala dcéra Jennifer Lynchová, ktorá zaujala napríklad filmom Boxing Helena (Helena v škatuli, 1993).