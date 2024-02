D. Palovič na Valentína predstavil knihu o výbere partnera

Bratislava 14. februára (TASR) - Valentínsky sviatok si na prezentáciu svojej novej knihy v Bratislave vybral bývalý moderátor a pokerový hráč Dag Palovič. Po prílete na Slovensko z rehabilitácií v Ázii predstavil zástupcom médií novinku Otvor oči - 100 otázok o partnerovi, v ktorej ponúka nové uhly pohľadu pre výber optimálneho partnera.



V auguste 2022 mal ťažkú motonehodu, po ktorej mu amputovali nohu. Rok a pol po devastačnej nehode ukázal novinárom, že je naplno začlenený do života. "Moja titánová noha a všetky tie úrazy boli pre mňa najväčší dar, aký mi život mohol nadeliť," povedal Palovič. Prezradil aj to, že na Valentína oslavuje 15 rokov "single" stavu. "Pätnásť rokov som partnerom sám sebe," poznamenal autor, ktorý si pred šiestimi rokmi získal čitateľov knižným "manuálom ukazujúcim spôsoby, ako žiť život bez problémov a utrpenia, zvládať emócie, nevystavovať sa vplyvom stresov či hnevu".



Podľa Paloviča väčšina vzťahov nefunguje dlhodobo aj preto, že sme zvyknutí opakovať rovnaké vzorce pri opätovných výberoch našej polovičky. Knihu o tom, ako si vybrať partnera, vedel napísať práve vďaka tomu, že bol 15 rokov samostatná jednotka. "Nechcel som byť v bežnom vzťahu, kde sa ľudia klamú, podvádzajú. Keď som sa pozeral okolo seba, zistil som, že reálne funguje možno jeden vzťah zo sto," hovorí Dag s tým, že ľudia robia chybu v tom, že si vyberajú partnerov podľa emócií, výzoru, príťažlivosti, sympatií, sexepílu či charizmy. "Celý život si vyberáme podľa rovnakého vzorca - v košíku s kyslými jablkami chceme sladké hrušky."



Dagova knižná novinka má čitateľom ukázať, čo musia zmeniť, aby ich vzťahy fungovali. "Určená je každému, kto chce mať jeden zdravý, fungujúci, sebarozvojový, veselý, naplnený vzťah," povedal pre TASR Palovič. Tento rok má v pláne priniesť aj dve biografické knižky Otvor oči a inšpiruj sa, venované jeho obľúbenej skupine IMT Smile a futbalistovi Jurajovi Kuckovi. "Nebudú iba na zábavu a informáciu, budú to životopisy určené primárne na sebarozvoj čitateľa," uzavrel.