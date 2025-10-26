Exotické pláže, staroveké mesto či dračia šou. Aj toto ponúka Vietnam

< sekcia Magazín
Vietnam ponúka veľa rozmanitej krásy od severu až po juh.
Autor Teraz.sk - Michal Runák
Slovákov čoraz viac láka exotika a Vietnam nie je výnimka. Táto krajina ponúka veľa rozmanitej krásy od severu až po juh. Nádherný je však aj stred krajiny a stráviť pár dní v Danangu je výborný nápad.
Aby sme mali o Vietname lepšiu predstavu, pripomeňme si zopár faktov. Leží na polostrove Zadná India, na pobreží Juhočínskeho mora, pri Tonkinskom a Thajskom zálive. Susedí s Kambodžou, Čínou a Laosom. Vznikol v roku 1976 spojením Vietnamskej demokratickej republiky - severný Vietnam a Republiky Vietnam - Južný Vietnam). Od 16. storočia prenikali do krajiny holandskí, portugalskí a francúzski obchodníci, ktorí dodávkami zbraní podporovali spory medzi dynastiami Nguyen a Trinh.
Najväčší vplyv mali francúzski jezuiti , podporovali Nguyenovcov a postupne založili ich dynastiu. V roku 1858 vpadlo francúzske vojsko do južného Vietnamu a dobylo Saigon. Neskôr pribudli do francúzskeho protektorátu aj Annam, Tonkin a v roku 1887 Kambodža, tieto francúzske kolónie boli zlúčené do Indočínskej únie. V roku 1945 vyhlásil Ho Či Min Vietnamskú demokratickú republiku, ale po kapitulácii Japonska obsadili Saigon opäť francúzske jednotky. Aj napriek zmluve medzi Francúzskom a Vietnamom z roku 1946, ktorá garantovala krajine štatút slobodného štátu v rámci Indočínskej únie, začalo Francúzsko rekolonizačnú vojnu. V dohode o prímerí medzi Vietnamskou demokratickou republikou a Francúzskom bol Vietnam pozdĺž 17. rovnobežky provizórne rozdelený. Severným Vietnamom sa pod Ho Či Minovou vládou stabilizoval ako komunistický štát, katolícky vodca Ngo Dinh Diem proklamoval v Južnom Vietname roku 1955 republiku a diktátorsky vládol pomocou USA a katolíkov. Ďalej je to už iný príbeh, nám to pre tentokrát stačí.
AKO V MIAMI
Okrem ostrova Phú Quoc sa dá v tejto krajine oddýchnuť pri mori na viacerých miestach. Da Nang je jedno z nich. Toto slávne mesto na pobreží stredného Vietnamu priťahuje každoročne veľké množstvo turistov. My sme sa im vyhli, v septembri ich tam bolo veľmi málo. Toto fascinujúce mesto kombinuje nádherné pláže, impozantné hory a bohatú kultúru, čo mu dáva nezameniteľný pôvab. Jeho geografia a poloha predstavujú kľúčové faktory, ktoré udávajú tón jeho kúzlu. Je to tiež dôležitý dopravný uzol stredného Vietnamu s medzinárodným letiskom a železničnou stanicou. Leží na brehu Juhočínskeho mora, čo dáva jeho obyvateľom nádhernú príležitosť vychutnať si rozprávkové pláže, ktoré sú známe svojím jemným pieskom a azúrovou vodou. Tie ležia pri veľkom bulvári s množstvom moderných mrakodrapov a človek má pocit, že sa nachádza v Miami. Najmä pláž My Khe je jedna z najpopulárnejších a najznámejších v Da Nangu. Jej jemný zlatý piesok a priezračné vody ju robia skvelým miestom na kúpanie a opaľovanie.
Súčasťou mesta sú slávne Mramorové hory, známe svojimi sochami a pamätníkmi. Nachádza sa tu aj starobylý chrám My Son, ktorý zanechal svoju stopu v podobe vznešených veží a svätýň. Asi po 45-minútovej ceste skútrom sa ocitnete v Ba Na Hills. Ide o veľké komerčné turistické miesto. Aj táto veľmi navštevovaná destinácia si berie svoju inšpiráciu z francúzskej architektúry a kultúry. Nachádzajú sa tu repliky známych pamiatok ako je napríklad Eiffelova veža, ponoriť sa môžete aj do atmosféry Benátok. To všetko je pretkané vietnamským šarmom, čo vytvára zvláštnu a nezabudnuteľnú atmosféru. Ikonický Zlatý most, ktorý držia ruky, je práve tu.
HOI AN - PERLA NA VODE
Ani nie polhodinu od Da Nangu leží mesto Hoi An, alebo aj vietnamské Benátky. My sme sa tam vybrali na skútri, ktorý si vo Vietname prenajmete na každom rohu, platí sa zaň asi 5 eur na deň. Hoi An je malebné historické mesto, kde sa mieša tradičná architektúra s úžasnou atmosférou. Podľa mnohých je to najkrajšie mesto vo Vietname. Tieto slová môžeme potvrdiť, treba tu však rátať s obrovským náporom turistov. Najmä večer je tu hlava na hlave.
Ale ak sa chcete ponoriť do atmosféry starovekého mesta, prejsť sa úzkymi uličkami lemovanými tradičnými domami a obdivovať krásne historické budovy, určite Hoi An nevynechajte. Je zaradený na zoznam svetového dedičstva UNESCO a ponúka skvelú možnosť spoznať vietnamskú kultúru. Večer vás tu čaká úchvatné divadlo v podobe farebne osvietených lodičiek, po rieke sa plaví jedna za druhou. A môžete ochutnať Cao lau, čo je tradičné miestne jedlo, špecifické len pre Hoi An.
V tomto meste je aj obchod Madam Khanh - The Banh Mi Queen. Banh mi je populárne vietnamské jedlo vo forme sendviča, pripravovaný podľa vietnamskej kuchyne a vzniklo v Hanoji. Základom je bageta, ktorá sa do Vietnamu dostala v čase francúzskej nadvlády. Vietnamská verzia sa od originálu líši iba tým, že vedľa pšeničnej múky sa do cesta pridáva aj ryžová. Čerstvé pečivo sa zo strany pozdĺžne nakrojí, aby vzniklo vrecko, do ktorého sa dáva náplň. Tú tvoria prevažne plátky grilovaného mäsa, nakladaná zelenina, plátky čerstvej uhorky, chilli paprička a lístky koriandra. Súčasťou náplne môže byť aj používa majonéza, sójová omáčka, alebo štipľavá omáčka, čím vzniká jedinečná kombinácia chutí. A práve táto pochutina sa v tomto obchode v Hoi ane teší veľkej obľube a stále sa pred ňou tvorí dlhý rad.
DRAČIA ŠOU AKO SKVELÝ BIZNIS
Súčasťou koloritu v Da Nangu je šou na dračom moste. Prečo dračí most? Lebo jeho kombinovaná oceľová konštrukcia je tvorená z oblúka a nosníka v tvare draka a prechádza cez rieku Han. Je to najväčší oceľový most v tvare draka na svete. Každý piatok, sobotu a nedeľu sa tu koná ohňová a svetelná. Celý most je osvetlený a predstavenie vhodné úžasné pre deti aj dospelých. Celá atrakcia sa nachádza v blízkosti nočného marketu, kde si môžete dať skvelé jedlo na grile i čerstvé morské plody. Okolití dobrovoľníci vás pred začiatkom šou lákajú na okolité bary, ktoré na strechách priľahlých reštaurácií. Výhľad z nich je pekný, ale sú preľudnené a preto sme si našli miesto pod mostom. Je to síce verejný priestor, ale biznisuchtiví domáci vám okamžite ponúknu stoličku a najlepšie aj s pivom, ktoré je trikrát drahšie ako na iných miestach. Aj toto predražené pivo je však pre Slováka v norme, keďže jeho cena je asi 1,60 eura.
MASÁŽ AKO DAR
Okrem skvelých reštaurácií a množstva hotelov je vo Vietname aj množstvo masážnych salónov. Na ulici je bežné, že každý tretí priestor je práve masážny salón. Ale práve toto je výhoda, pretože veľa takýchto služieb znamená aj dobré ceny. Hodinová olejová masáž vás vyjde na 4 eurá. Je preto veľmi komfortné dopriať si ju každý deň. Vietnamská masáž je známa ako tam quat, a je to tradičná forma relaxácie a terapie založená na čínskej svalovej terapii a akupresúre. Vyznačuje sa silnými, rytmickými pohybmi, hlbokým tlakom, masírovaním akupresúrnych bodov a technikami ako tlieskanie a udieranie. Táto masáž zlepšuje krvný obeh a môže pomôcť pri bolestiach. Po nej si môžete dopriať skvelú vietnamskú kuchyňu i kávu. Stačí si len vybrať termín odletu!
