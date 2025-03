Ďaleko od miest bude možné pozorovať zvieratníkové svetlo

Ostrava/Bratislava 13. marca (TASR) – Pomaly sa blíži jar, no nočná obloha naďalej ponúka možnosť pozorovať tzv. zvieratníkové svetlo. No jeho sledovanie je možné iba na tmavej oblohe ďaleko od miest.



Vláda planéty Venuše na nočnej oblohe sa pomaly končí a už onedlho ju nebude možné pozorovať. Zato však budú veľmi dobré podmienky na pozorovanie tzv. zvieratníkového svetla, ktoré sa tiahne pozdĺž ekliptiky. Ekliptika je rovina zemskej dráhy, ktorá sa na oblohe pomyselne premieta do súhvezdí zvieratníka, podľa ktorých je svetlo pomenované.



"Nejde vlastne o nič iné, než o prach okolí Slnka sústredený do rozsiahleho disku, na ktorý zo Zeme nazeráme z boku a ktorý rozptyluje slnečné žiarenie. Keď teda Slnko zapadne a následne sa skončí aj súmrak, obloha stmavne a nad západným obzorom možno proti hviezdnemu pozadiu badať hmlistý kužeľ matného jasu," uvádza Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu (FÚ) v Opave.



Zvieratníkové svetlo ja najlepšie pozorovateľné na jar a na jeseň, keď je sklon ekliptiky vzhľadom na obzor strmší. Svetlo možno na jar vidieť po súmraku, na jeseň pred úsvitom. Niekedy možno zodiakálne svetlo pozorovať pozdĺž celej ekliptiky, vtedy vzniká zodiakálny pás alebo most.



"Kužeľ (zvieratníkového svetla) sa na naozaj tmavej oblohe nesie až k hviezdokope Plejády v súhvezdí Býka a vytvára so slabým oblúkom zimnej mliečnej dráhy pozoruhodnú kompozíciu, ktorú sa mnoho fotografov každoročne snaží zachytiť s nejakou peknou pozemskou krajinou v popredí," dodáva Horálek.



Zvieratníkové svetlo bude podľa Horálka najlepšie pozorovateľné od 17. do 31. marca, teda okolo jarnej rovnodennosti, keď na oblohe nebude rušiť svetlo Mesiaca. Samotný zvieratník známy aj ako zverokruh alebo zodiak, je pomyselný pás pozdĺž ekliptiky tvorený 12 obdĺžnikmi na oblohe. Každý z obdĺžnikov sa nazýva znamenie zvieratníka, má dĺžku 30 stupňov a šírku 18 stupňov. Znamenia sú na oblohe rozložené tak, že kratšími stranami sa dotýkajú ďalších znamení. Názvy dostali podľa 12 z 13 súhvezdí, s ktorými sa kedysi čiastočne prekrývali a nasledujú v tomto poradí: Baran, Býk, Blíženci, Rak, Lev, Panna, Váhy, Škorpión, Strelec, Kozorožec, Vodnár, Ryby. Trinástym nepoužívaným súhvezdím je Hadonos.



Zvieratník vznikol v starovekom Babylone približne pred 2500 rokmi. Pohyb Slnka, Mesiaca a planét slnečnej sústavy sa používa v astrológii na vypracovanie horoskopov. Okrem zvieratníka používaného západnou civilizáciou existujú aj ďalšie zvieratníky, napríklad čínsky, ktorý však zvieratá nepriraďuje jednotlivým znameniam, ale rokom. Okrem zvierat sa v čínskej astrológii používa aj päť elementov (drevo, oheň, zem, kov a voda). Napríklad rok draka preto nastáva raz za 12 rokov, no napríklad rok zemného draka nastáva iba raz za 60 rokov. Otvorenie Číny Západu v roku 1978 spôsobilo nárast záujmu o čínske horoskopy aj medzi obyvateľmi západných krajín.