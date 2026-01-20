< sekcia Magazín
Dalibor je oddaný rodine
Daliborovia sú aktívni ľudia s pozoruhodnou emotívnosťou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. januára (TASR) - Mužské meno Dalibor má slovanský pôvod a znamená "vzďaľuj boj". Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena (vyskytuje sa skôr na území Čiech), oslovujeme aj Dalino, Daliborko.
Daliborovia, ktorí meniny oslavujú 20. januára, sú aktívni ľudia s pozoruhodnou emotívnosťou. Charakteristickou črtou ich osobnosti je oddanosť rodine.
Daliborovia sú aj svedomití a majú zmysel pre spoluprácu. Vyhovuje im klasické štúdium a cudzie jazyky. Sú veľmi dobrými profesormi, odborníkmi v oblasti financií, ale vydajú sa aj na umeleckú dráhu. Dokážu sa rýchlo spriateliť. Ich vôľa nie je vždy na rovnakej úrovni, no vedia presne, čo chcú.
Ak si chcú Daliborovia udržať hmotnosť a pevné zdravie, nemali by byť priveľmi maškrtní.
Ich obľúbená farba je oranžová, ochranné rastliny sú rozmarín, čakanka, ochranná kamene zafír a jaspis.
Daliborovia, ktorí meniny oslavujú 20. januára, sú aktívni ľudia s pozoruhodnou emotívnosťou. Charakteristickou črtou ich osobnosti je oddanosť rodine.
Daliborovia sú aj svedomití a majú zmysel pre spoluprácu. Vyhovuje im klasické štúdium a cudzie jazyky. Sú veľmi dobrými profesormi, odborníkmi v oblasti financií, ale vydajú sa aj na umeleckú dráhu. Dokážu sa rýchlo spriateliť. Ich vôľa nie je vždy na rovnakej úrovni, no vedia presne, čo chcú.
Ak si chcú Daliborovia udržať hmotnosť a pevné zdravie, nemali by byť priveľmi maškrtní.
Ich obľúbená farba je oranžová, ochranné rastliny sú rozmarín, čakanka, ochranná kamene zafír a jaspis.