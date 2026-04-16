Dana a Danica sú láskavé
Dany a Danice sú stále pripravené urobiť druhým láskavosť. Ide pritom na prvý pohľad o nenápadné ženy.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Ženské mená Dana, Danka, Danica majú rovnako ako meno Daniela hebrejský pôvod a meno v preklade znie "Boh je sudca". Nositeľky tohto na Slovensku zaužívaného mena oslovujeme Danuška, Danielka, Dani, Danka. Meniny oslavujú v rovnaký deň, 16. apríla.
Dany a Danice sú stále pripravené urobiť druhým láskavosť. Ide pritom na prvý pohľad o nenápadné ženy. Hľadanie vlastného ja ich často vedie k uzavretiu sa do svojho vnútorného sveta, čím sa izolujú od iných. Prvé citové alebo profesionálne úspechy im dodajú väčšiu sebadôveru.
Sú životaschopné, dlhodobo odolávajú únave a chorobám. Prospeje im jesť každý deň teplé jedlo.
Obľúbené farby týchto žien sú tmavomodrá a zelená, ochranná rastlina medovka, ochranné kamene ametyst a achát.
