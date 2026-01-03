< sekcia Magazín
Daniela je rozumná
Daniely, ktoré majú meniny 3. januára, sú zdanlivo nenápadné ženy.
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Ženské meno Daniela má hebrejský pôvod a v preklade znamená "Boh je môj sudca". Nositeľky tohto na slovenskom území zaužívaného mena oslovujeme Danielka, Dani, Danka.
Daniely, ktoré majú meniny 3. januára, sú zdanlivo nenápadné ženy. Majú v sebe istú dvojtvárnosť založenú na zdržanlivosti a túžbe zviditeľniť sa. Hľadanie vlastného ja ich často vedie k uzavretiu sa do vnútorného sveta. Upozornia na seba tým, že idú svojou cestou. Daniely sa správajú rozumne a medzi mužmi mávajú úspech.
Ich relaxom je šport, prevažne plávanie. Sú veľmi životaschopné, čo im umožňuje dlho odolávať chorobám.
Obľúbená farba týchto žien je modrá, ochranná rastlina medovka a ochranný kameň ametyst.
