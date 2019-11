Danteho Božská komédia po prvý raz vyšla v jednom zväzku

Bratislava 12. novembra (TASR) - Dielo Božská komédia z pera Danteho Alighieriho je určené všetkým ľuďom, ktorým nie je ľahostajný život a ktorí sa zamýšľajú nad hodnotou a zmyslom života. V rozhovore pre TASR to povedal riaditeľ Spolku sv. Vojtecha Ivan Šulík v pondelok (11. 11.) večer pri prezentácii tohto diela v Mirbachovom paláci v Bratislave. Prvý raz vyšla Božská komédia - Peklo, Očistec a Raj v jednom zväzku.



Danteho Božská komédia sa radí medzi najvýznamnejšie literárne svedectvá stredovekej civilizácie. Dá sa povedať, že patrí medzi najdôležitejšie diela svetovej literatúry. Dante Alighieri sa pokladá za otca talianskeho jazyka a jeho Božská komédia sa označuje za najväčšie dielo napísané v taliančine a zahŕňa celú vtedajšiu stredovekú kultúru, uviedol Ivan Šulík. "Môžeme povedať, že vychádza Božská komédia v slovenčine po prvý raz v jednom zväzku. A to naozaj v brilantnom preklade uznávaného romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka Viliama Turčányho (91). Ako vieme, oni spoločne preložili Peklo a Očistec, tieto prvé dve časti Božskej komédie, a tretí diel Raj preložil po smrti Jozefa Felixa Viliam Turčány samostatne," zdôraznil riaditeľ Spolku sv. Vojtecha.



Šulík ďalej podčiarkol, že dielo, okrem poznámok, komentárov a schém, ktoré sú nevyhnutné na pochopenie hĺbky Božskej komédie, dopĺňajú "nádherné ilustrácie akademického maliara Miroslava Cipára". Ako ďalej riaditeľ vydavateľstva vyzdvihol: "Miroslav Cipár opäť našiel originálny spôsob umeleckého poňatia tohto náročného diela." A dodal: "Ďalším hodnotným príspevkom k Dantemu a jeho Božskej komédii z pohľadu súčasnosti je odborná štúdia dvoch talianskych romanistiek Adonelly Ficarrovej a Cateriny Lucariniovej." Obe sa zúčastnili na prezentácii.



Dante dal svojej práci najskôr názov Komédia, prívlastok "Božská" jej pridal taliansky básnik a novelista obdobia renesancie Giovanni Boccaccio. V stredoveku komédia nebol žáner určený na zasmiatie, ako je to v súčasnosti, ale išlo skôr o protipól ku tragédii. "Komédia začína neutešenou, ťažkou, tragickou situáciou a má pozitívny záver. To je práve to putovanie z Pekla cez Očistec do Raja. Ide o také preporodenie človeka, aby človek našiel zmysel života, aby zanechal cestu hriechu, zla a kráčal cestou obrátenia, cestou dobra. Teda, aby plnohodnotne ľudsky prežil svoj život," vysvetlil Šulík.



Ivan Šulík napokon konštatoval, že Spolok sv. Vojtecha minulý rok vydal knihu Johanna Wolfganga Goetheho Faust, ktorá sa potom stala najkrajšou knihou Slovenska za rok 2018, a vydavateľstvo chce pokračovať v tomto trende - prinášať čitateľom aj klasiku svetovej literatúry. Ako pripomenul, svojho času priniesli dielo Alessandra Manzoniho Snúbenci či Citadelu od Antoina de Saint-Exupéryho.