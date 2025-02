Dara Rolins a Tina predstavia spoločný project Christmas Edition

Bratislava 13. februára (TASR) - Po sérii vypredaných koncertov v pražskej O2 Aréne a bratislavskej Tipos Aréne prichádza slovenská diva Dara Rolins na východné Slovensko spolu s ďalšou úspešnou speváčkou Tinou. Spoločný projekt, ktorý nesie názov Dara & Tina Christmas Edition, sa uskutoční 5. decembra 2025 v košickej Steel Aréne. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.



"V Košiciach zaspievam po extrémne dlhej dobe. Síce v Košiciach bývam pomerne často, väčšinou to však bývajú súkromné alebo firemné akcie. A na tých mám možnosť stretnúť vždy len časť svojho publika. Tentokrát budú dvere otvorené všetkým. Diváci sa môžu tešiť na mňa a na Tinu, na naše kúzelné spojenie, pretože tá energia, ktorá medzi nami je, je zrejmá i na javisku, odkiaľ ľuďom prichádza to šťastie, ktoré spolu zažívame," hovorí Dara.



"Na túto šou sa tešia nielen fanúšikovia, ale aj my s Darinkou, na našu spoločnú explóziu energie, ktorú verím, že opäť vytvoríme a zažijeme v aréne, ktorá bude hostiť tento event. Do Košíc sa teším o to viac, že idem domov," dodáva Tina.



Podľa samotnej Dary úspešné speváčky patria do kategórie žien, ktoré sa ľúbia, podporujú, radujú z úspechov tej druhej, a pretože obe divy baví rozdávať radosť, rozhodli sa spojiť sily a do Košíc priniesť spoločnú šou.