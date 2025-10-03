< sekcia Magazín
Dara Rolins predstavuje videoklip ku skladbe Do neba
Na vzniku piesne sa podieľalo hneď niekoľko zahraničných autorov vrátane producenta Serbana Cazana.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Speváčka Dara Rolins piesňou Do neba ponúka ochutnávku pripravovaného albumu. Ku skladbe nakrútila aj videoklip, v ktorom ukázala, že predstavivosti sa medze nekladú. TASR o tom informovala PR manažérka Janka Marczellová.
Dara Rolins, jedna z najúspešnejších speváčok na Slovensku i v Čechách, potešila fanúšikov hneď niekoľkými novinkami. Mimoriadne zaneprázdnená interpretka si vo svojom kalendári našla čas aj na chvíle strávené v nahrávacích štúdiách. Výsledkom sú skladby, ktoré sa objavia na jej novom štúdiovom albume, ktorý plánuje vydať ešte tento rok.
Prvý singel z pripravovanej štúdiovky - Do neba - po prvýkrát predstavila originálnym spôsobom, a to pred zrakmi účinkujúcich reality šou Love Island.
„Pesnička Do neba bola prvá, ktorú som na môj nový album nahrala. Aj preto som sa rozhodla dať jej prvenstvo pri jeho predstavení. Odštartovala tie ďalšie a zadefinovala celý vibe albumu. Chcela som, aby sa celý album 'vlnil'. Do neba má tú moc roztancovať vás hneď od prvej noty,“ vysvetľuje speváčka voľbu pilotného singla.
Na vzniku piesne sa podieľalo hneď niekoľko zahraničných autorov vrátane producenta Serbana Cazana. Text má na svedomí samotná speváčka. „Nie je nijak komplikovaný ani nezrozumiteľný. Povedala by som typický pre takúto tanečnú vec, ktorá má ambíciu odstreliť vás na párty až do neba,“ približuje Dara význam tanečného hitu.
Dara novej piesni dopriala aj videoklip, vizuál bol vytvorený za pomoci AI. „Jej predĺženou rukou bol môj grécky kamarát Nikos Kaleadis, ktorý sa podobným srandičkám venuje. Ide o fantasy, sen, vesmírny let až do neba a späť. Nešlo nám o striktné dodržanie logiky, ani som neriešila, že si v niektorých verziách nie som stopercentne podobná. Ide o fun a nadhľad,“ dodáva speváčka.
