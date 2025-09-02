< sekcia Magazín
Darček k 30. výročiu vo veľkom štýle:
McDonald’s v centre Bratislavy prešiel prestížnou rekonštrukciou.
Autor OTS
Bratislava 2. septembra (OTS) - V roku, keď McDonald’s oslavuje 30 rokov na Slovensku, sa jedna z jeho najikonickejších reštaurácií dočkala výnimočného darčeka – kompletnej rekonštrukcie, ktorá jej vdýchla nový život. Prevádzka na Námestí SNP, druhá najstaršia reštaurácia McDonald’s v krajine, otvára svoje priestory po niekoľkotýždňovej odmlke, aby privítala svojich hostí v novom šate .
Foto: Peter Frolo
Reštaurácia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou centra Bratislavy už od roku 1996, prešla rozsiahlymi úpravami práve v roku výročia McDonald's značky na Slovensku. Symbolicky tak spája históriu s budúcnosťou - budova je z roku 1939 ako dielo renomovaného architekta Emila Belluša, ktorá je pamiatkovo chránená a jej obnova si vyžadovala citlivý prístup, ktorý rešpektuje jej architektonickú hodnotu.
„McDonald’s a Námestie SNP sú už 29 rokov neoddeliteľnou súčasťou Starého Mesta. Dlhé roky bola práve táto prevádzka vlajkovou loďou slovenského McDonald’s. Kompletnou obnovou s unikátnym interiérom Ray a modernými technológiami sa opäť stane hviezdou na slovenskej gastro scéne,“ hovorí franšízant Anton Novotný.
Foto: Peter Frolo
Nový dizajn, nové zážitky
Jedinečnosť rekonštrukcie predstavuje nový interiérový dizajn Ray, ktorý je tu použitý vôbec prvýkrát na Slovensku. Je synonymom elegancie, minimalistického štýlu a funkčnosti s použitím moderných materiálov. Hostia si tu budú môcť vychutnať atmosféru unikátneho priestoru, ktorý sa nachádza na tých najprestížnejších adresách v svetových metropolách.
Reštaurácia typu Instore nemá parkovacie miesta ani McDrive, no zákazníkom ponúka 8 samoobslužných kioskov pre pohodlné a rýchle objednávanie. Nachádza sa v nej aj samostatná miestnosť pre kuriérov a milovníci kávy sa môžu tešiť aj na nové McCafé.
Foto: Peter Frolo
Technológie a udržateľnosť v hlavnej úlohe
Reštaurácia je vybavená najnovšími technologickými riešeniami a dôraz sa kládol aj na ekologické riešenia. Sú tu nové triediace stanice pre hostí, energeticky úsporné LED osvetlenie a inteligentné riadenie spotreby energie. Zmenou prešli aj zamestnanecké priestory, ktoré sú modernejšie a útulnejšie.
Foto: Peter Frolo
Nová kapitola sa začína
Od otvorenia prvej reštaurácie v Banskej Bystrici v roku 1995 prešla značka McDonald’s na Slovensku dlhú cestu. Dnes pôsobí v 19 mestách s celkovo 50 reštauráciami. Oslavy 30. výročia a znovuotvorenie ikonickej prevádzky na Námestí SNP sú dôkazom, že McDonald’s je nielen súčasťou histórie, ale aj budúcnosti slovenského gastro sveta.
Foto: Peter Frolo
