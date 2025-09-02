Darček k 30. výročiu vo veľkom štýle:

Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
McDonald’s v centre Bratislavy prešiel prestížnou rekonštrukciou.

Bratislava 2. septembra (OTS) - V roku, keď McDonald’s oslavuje 30 rokov na Slovensku, sa jedna z jeho najikonickejších reštaurácií dočkala výnimočného darčeka – kompletnej rekonštrukcie, ktorá jej vdýchla nový život. Prevádzka na Námestí SNP, druhá najstaršia reštaurácia McDonald’s v krajine, otvára svoje priestory po niekoľkotýždňovej odmlke, aby privítala svojich hostí v novom šate .

Reštaurácia, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou centra Bratislavy už od roku 1996, prešla rozsiahlymi úpravami práve v roku výročia McDonald's značky na Slovensku. Symbolicky tak spája históriu s budúcnosťou - budova je z roku 1939 ako dielo renomovaného architekta Emila Belluša, ktorá je pamiatkovo chránená a jej obnova si vyžadovala citlivý prístup, ktorý rešpektuje jej architektonickú hodnotu.

„McDonald’s a Námestie SNP sú už 29 rokov neoddeliteľnou súčasťou Starého Mesta. Dlhé roky bola práve táto prevádzka vlajkovou loďou slovenského McDonald’s. Kompletnou obnovou s unikátnym interiérom Ray a modernými technológiami sa opäť stane hviezdou na slovenskej gastro scéne,“ hovorí franšízant Anton Novotný.

Nový dizajn, nové zážitky

Jedinečnosť rekonštrukcie predstavuje nový interiérový dizajn Ray, ktorý je tu použitý vôbec prvýkrát na Slovensku. Je synonymom elegancie, minimalistického štýlu a funkčnosti s použitím moderných materiálov. Hostia si tu budú môcť vychutnať atmosféru unikátneho priestoru, ktorý sa nachádza na tých najprestížnejších adresách v svetových metropolách.

Reštaurácia typu Instore nemá parkovacie miesta ani McDrive, no zákazníkom ponúka 8 samoobslužných kioskov pre pohodlné a rýchle objednávanie. Nachádza sa v nej aj samostatná miestnosť pre kuriérov a milovníci kávy sa môžu tešiť aj na nové McCafé.

Technológie a udržateľnosť v hlavnej úlohe

Reštaurácia je vybavená najnovšími technologickými riešeniami a dôraz sa kládol aj na ekologické riešenia. Sú tu nové triediace stanice pre hostí, energeticky úsporné LED osvetlenie a inteligentné riadenie spotreby energie. Zmenou prešli aj zamestnanecké priestory, ktoré sú modernejšie a útulnejšie.

Nová kapitola sa začína

Od otvorenia prvej reštaurácie v Banskej Bystrici v roku 1995 prešla značka McDonald’s na Slovensku dlhú cestu. Dnes pôsobí v 19 mestách s celkovo 50 reštauráciami. Oslavy 30. výročia a znovuotvorenie ikonickej prevádzky na Námestí SNP sú dôkazom, že McDonald’s je nielen súčasťou histórie, ale aj budúcnosti slovenského gastro sveta.

