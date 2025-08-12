Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Darina prekoná každú prekážku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Ženské meno Darina má svoj pôvod v bývalej Juhoslávii a v preklade znamená "dar, darček". Nositeľky tohto na Slovensku menej početného mena oslovujeme Darinka, Darka, Dara, Daruška. Meniny majú 12. augusta.

Darinky sú usilovné, vytrvalé a prekonajú všetky prekážky, ktoré sa im v živote postavia do cesty.

Ich študijné výsledky sú väčšinou priemerné. Veľmi dobre sa uplatnia v zamestnaniach, kde majú kontakt s ľuďmi. Darinky sú komunikatívne a dokážu šikovne využiť svoj šarm a výnimočnú pamäť. Majú aj vyberaný vkus. Rodina pre ne veľa znamená.

Sú životaschopné, dokážu čeliť zdravotným problémom, ktoré by sa nemuseli dostaviť, keby viac dbali o svoje zdravie.

Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Darinine šťastné farby sú zelená a biela. Ochranné rastliny myší chvost a fialka, ochranné kamene achát a zafír.
