Darujte pod stromček originálny darček

Bratislava 21. decembra (OTS) - V dnešnej dobe je čoraz častejším zvykom namiesto nekonečného vymýšľania darčekov radšej obdarovať blízkych či priateľov hotovosťou, prípadne darčekovou poukážkou do ich obľúbeného obchodu. Práve v tomto období však peniaze v obálke nemusia byť najlepšou voľbou, keďže hotovosť prenáša baktérie a vírusy. Pri poukážke do obchodu je tu zas riziko, že netrafíte klinec po hlavičke.Ako to riešiť? Spoločnosť Platon Life , tvorca unikátneho rovnomenného ekosystému, prichádza s originálnym spôsobom, ako dopriať obdarovanému darček, ktorý si sám vyberie.Čo je Platon Life Vianočná peňaženka ? Ide o virtuálny voucher, ktorý je nabitý na ľubovoľnú sumu. Vďaka tomu máte na výber zo širokého spektra produktov a služieb na platforme Platon Store, kde si obdarovaný môže jednoducho vybrať to, čo má rád.Myšlienkou Vianočnej peňaženky je priniesť možnosť obdarovať blízkych pomocou virtuálneho voucheru. Vianočnú peňaženku si jednoducho nabijete kryptomenou PlatonCoin, a obdarený ju môže pohodlne využívať v akomkoľvek partnerskom obchode na platforme Platon Store . Či už je to jedlo, produkty, streamovacie platformy alebo služby - na svoje prídu malí aj veľkí, bez ohľadu na vek.Na výber máte z takmer stovky značiek od streamovacích platforiem Netflix či Spotify cez obchody s oblečením ako je Zoot alebo Zalando, až po luxusné vychytávky, napríklad od značky Louis Vuitton. Alebo môžete darovať svojim blízkym zážitky. Napríklad súkromnú plavbu loďou s kapitánom v Prahe, dobrodružný výlet do destinácie podľa vlastného výberu na Amazing Places, alebo zážitkovú jazdu na aute podľa vlastného výberu od Showdrive.cz, či letenku do ľubovoľnej destinácie od cestovnej kancelárie Pelikan.cz. Možností je naozaj neúrekom.A to najlepšie? Na peňaženku môžete vložiť akúkoľvek sumu, takže ju môže darovať úplne každý. Vianočné peňaženky sú dostupné v štyroch cenových kategóriách od 20 až do 400 eur. Kúpiť ju môžete aj na Štedrý deň, takže ak zháňate darček na poslednú chvíľu, je to mimoriadne originálne riešenie.Je to jednoduché - stačí sa zaregistrovať na app.platonlife.com a overiť svoju totožnosť v niekoľkých jednoduchých krokoch. Následne zadajte kód z prednej časti voucheru a uplatnite ho na vybraný produkt.Pri kúpe Platon Life Vianočnej peňaženky teraz môžete dokonca vyhraťa urobiť tak radosť sebe, alebo niekomu blízkemu. Ak ešte stále neviete, čím obdarovať svojich rodičov, súrodencov, kamarátov či partnerov, potešte ich originálnym darčekom v podobe Vianočnej peňaženky.