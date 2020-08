David Duchovny, agent Mulder zo seriálu Akty X, sa dožíva 60. rokov

David Duchovny a Gillian Andersonová známi ako Mulder a Scullyová zo seriálu Akty X. Foto: TASR

New York/Bratislava 7. augusta (TASR) – Svet pozná Davida Duchovneho vďaka stvárneniu najmä dvoch legendárnych postáv. Ako hviezdu kultového mysteriózneho seriálu Akty X (1993), v ktorom si zahral zvláštneho agenta FBI Foxa Muldera a zažiaril aj v role spisovateľa Hanka Moodyho v seriáli Californication (2007). Za obidve úlohy získal Zlatý glóbus. Herec, scenárista, režisér a v poslednom období aj spisovateľ David Duchovny sa dožíva v piatok 7. augusta 60. rokov.David William Duchovny sa narodil 7. augusta 1960 v New Yorku v rodine spisovateľa a novinára Amrama Duchovneho, ktorý pochádzal z ruskej židovskej rodiny. Za prácou sa odsťahoval do Bostonu, ale matka – učiteľka Margaret zostala s deťmi v New Yorku.Keď mal jedenásť rokov rodičia sa rozviedli. Ako vynikajúci športovec získal David Duchovny štipendium na elitnej newyorskej škole Collegiate Prep School. V štúdiu pokračoval na prestížnej súkromnej univerzite v Princetone (Princeton University), kde získal v roku 1982 titul z anglickej literatúry. Potom nastúpil na univerzitu v Yale (Yale University) v meste New Haven, ale kvôli finančným problémom musel štúdium prerušiť. Peniaze si zarábal točením reklám a účinkovaním v niekoľkých erotických filmoch. Popri tom navštevoval kurzy herectva.Počas prvých rokov svojej kariéry sa David Duchovny objavoval v menších vedľajších úlohách. Bolo tomu tak v romantickej komédii Working Girl (Podnikavé dievča, 1988), ako aj v úspešnom trileri Bad Influence (Zlý vplyv, 1990). Pred prvou výraznejšou úlohou vo filme Kalifornia (1993) si zahral v seriáli Twin Peaks (Mestečko Twin Peaks, 1990), v dráme The Rapture (Extáza, 1991) a v životopisnej snímke Chaplin (1992). Známy je aj z televízneho seriálu erotických príbehov Red Shoes Diaries (1992-97, Denníky červených črievičiek) .Najväčší zlom v hereckej kariére Davida Duchovneho, označovaného za idol mnohých žien, prišiel 10. septembra 1993, keď mal premiéru televízny mysteriózny seriál Akty X, v ktorom presvedčivo stvárnil úlohu špeciálneho agenta FBI Foxa Muldera. Spoločne so skeptickou partnerkou Danou Scullyovou v podaní herečky Gillian Andersenovej vyšetrovali v celosvetovo úspešnej sérii prípady plné paranormálnych a mimozemských javov. Duchovny bol za svoje výkony štyrikrát nominovaný na Zlatý glóbus, ktorý v roku 1997 aj získal. Druhýkrát získal toto ocenenie v roku 2008 za úlohu spisovateľa - sukničkára Hanka Moodyho, ktorý sa zmieta v kríze stredného veku v komediálnom seriáli Californication (2007).David Duchovny si zahral tiež vo filmoch The X Files (Akty X – film, 1998), Return to Me (Vráť sa mi, 2000), The X-Files: I Want to Believe (Akty X: Chcem uveriť, 2008) alebo Phantom (2013).Veľký osobný úspech znamenal pre Duchovneho jeho vlastný film House of D (Nezabudnuteľné detstvo, 2004), ku ktorému napísal scenár a aj ho režíroval. Zahrala si v ňom tiež jeho manželka herečka Téa Leoni, s ktorou sa však v roku 2014 – po 17 rokoch spoločného života - rozviedol.David Duchovny, nadšenec technológie elektrických vozidiel, nie je len herec. Okrem filmového plátna je aj spevákom a v posledných rokoch sa venuje tiež literatúre, ktorú študoval. Napríklad je autorom dojemnej humornej rozprávky pre dospelých o dobrodružnom výlete kravy Elsie nazvanej Holy Cow (Krava nebeská, 2015).