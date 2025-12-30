Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dávid je nedôverčivý

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ich priateľstvo nie je trvalé, neradi sa stretávajú s tými istými ľuďmi.

Autor TASR
Bratislava 29. decembra (TASR) - Mužské meno Dávid má hebrejský pôvod a v preklade znamená "miláčik". Toto biblické meno patrí na slovenskom území medzi populárne a nositeľov oslovujeme Dávidko, Dado, Dadko.

Dávidovia, ktorí majú meniny 30. decembra, sú ľahko ovplyvniteľní. Radi sa predvádzajú, túžia po ocenení a majú sklon k výstrednostiam. Dávidovia sú aj dosť nedôverčiví, preto často niekam unikajú. Ich priateľstvo nie je trvalé, neradi sa stretávajú s tými istými ľuďmi. Majú egocentrické sklony a miestami neobjektívne názory. Ak im človek porozumie, sú nežní a prístupní.

Zdravie Dávidov nesie vplyv ich totemov - koňa a pŕhľavy. Na jednej strane bývajú skutočne "konsky" vitálni, na druhej strane ich zdravie zavše "pŕhlia" drobné neduhy. Môžu mať problémy s krvným tlakom a so zvýšenou hmotnosťou.

Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Ich šťastné farby sú biela a modrá. Ochranné rastliny rumanček a jazmín, ochranné kamene nefrit a rubín.
