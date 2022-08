Debbi predstavuje singel a klip V dobrým i zlým

Bratislava 17. augusta (TASR) – Česká speváčka Debbi prichádza s novou piesňou a videoklipom V dobrým i zlým. Prvýkrát naspievala celý song v češtine a prvýkrát sa na svojom repertoári autorsky podieľala spolu s Jendom Vávrom a Ondřejom Turtákom. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Už to bude 12 rokov, čo na seba speváčka Debbi (civilným menom Deborah Kahl) upozornila svojím prvým veľkým hitom Touch the Sun. Osemnásťročná červenovláska vtedy prekvapila svojou farbou hlasu a mimoriadnou muzikálnosťou. Odvtedy stihla vydať tri výborné albumy Touch the Sun, Love, Logic and Will a Break, získať dve Ceny Anděl a odohrať stovky vystúpení so svojou kapelou.



"Vstúpila som do novej etapy svojho života. Tak ako v súkromnej, aj v profesijnej sfére. Som zamilovaná a niekoľko dní aj vydatá. V piesni V dobrým i zlým sa obe tieto časti prepojili. Je to vyznanie lásky nielen môjmu manželovi, ale aj poďakovanie mojim najbližším, mojej mame a sestre. Preto moja autorská prvotina a preto čeština. Chcela som, aby mi všetci rozumeli a vedeli, že to myslím vážne. Práve preto sa vo videoklipe objavuje môj manžel, mama, sestra aj pes Woody," približuje Debbi.



Spoluautormi a producentmi piesne sú Jenda Vávra a Ondřej Turták (ODD). Videoklip natočil kameraman a režisér David Brož, natáčali ho počas letného víkendu u Debbi na chalupe, kde trávi takmer všetok voľný čas a je to miesto, ktoré má najradšej.



"Z piesne mám vážne radosť. Všetko vznikalo veľmi spontánne. Improvizovali sme v štúdiu. Iba klavír a spev. Spievala som, čo som v tú chvíľu cítila. S Jendom Vávrom aj Ondřejom je absolútne dokonalá spolupráca a vďaka nim má pieseň taký zvuk a predovšetkým text, s ktorým mi Jenda pomáhal. Som vďačná, že stáli pri zrode tohto songu a som šťastná aj z jeho finálnej podoby," doplnila speváčka.