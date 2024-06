Debut slovenskej autorky Hochholczerovej nominovali na cenu Angelus

Bratislava/Vroclav 28. júna (TASR) — Debutové dielo slovenskej autorky Nicol Hochholczerovej s názvom Táto izba sa nezdá zjesť bolo nominované na Stredoeurópsku literárnu cenu Angelus. Do výberu 19. ročníka udeľovania ceny porota vybrala 14 zo 120 kníh. TASR o tom v piatok informovala Lucia Galdíková zo Slovenského literárneho centra (SLC).



Cena Angelus vznikla v roku 2006 a jej zakladateľom je poľské mesto Vroclav. Udeľuje sa každoročne za najlepšie prozaické knihy napísané v poľskom jazyku alebo preložené do poľského jazyka žijúcim autorom pochádzajúcim zo strednej Európy.



Hochholczerovej novela, ktorá sa stala na Slovensku jednou z najdiskutovanejších literárnych udalostí, vyšla v poľštine vo vydavateľstve Ha!art v roku 2023 pod názvom Tego pokoju nie da sięzjeść v preklade Rafala Bukowicza.



Táto poetická a zároveň emotívne drsná kniha s kontroverznou témou nerovného a manipulatívneho vzťahu dospievajúceho dievčaťa so starším mužom bola preložená do mnohých jazykov vrátane ukrajinčiny, bulharčiny, srbčiny, češtiny a maďarčiny. Pripravované sú aj preklady do nemčiny, angličtiny, francúzštiny a macedónčiny.



O tohtoročných nomináciách rozhodovala porota, ktorej predsedal rakúsky spisovateľ a prekladateľ poľskej literatúry Martin Pollack. On sám je držiteľom ceny Angelus za rok 2007. Okrem knihy od slovenskej autorky sú medzi nominovanými titulmi zastúpené diela z Poľska, po dve nominácie majú Moldavsko, Rumunsko a Ukrajina. Ďalšie nominácie sú od autorov a autoriek z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Rakúska, Maďarska a Ruska.



Začiatkom septembra vyhlásia sedem finalistov a 19. októbra napokon aj tohtoročného víťaza. Autor alebo autorka víťaznej knihy získa odmenu vo výške 150.000 zlotých (približne 35.000 eur).