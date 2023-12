Decembrové filmové novinky, ktoré vás zlákajú do kina

Bratislava 7. decembra (OTS) - Na plátnách sa môžete tešiť na dlho očakávanú premiéru filmu Perinbaba a dva svety, obľúbenú Ladies Movie Night s filmom Lieta v tom, rodinný film Wonka či Aquaman a stratené kráľovstvo. Ak ešte nemáte premyslený vianočný darček pre vašich blízkych, darujte im tie najlepšie filmové emócie vo forme poukážok Cinema City. Kinujte naplno vo VIP sálach v Eurovei, ktoré so sebou prinášajú all inclusive zážitok vo forme večere s novým menu a pozerania filmu z pohodlných sedačiek alebo v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX.Od 7. decembra sa môžete tešiť na jeden z najočakávanejších slovenských filmov súčasnosti, ktorý je zároveň veľkolepou filmovou rozlúčkou s režisérskou legendou Jurajom Jakubiskom. Pokračovanie jeho kultovej vianočnej rozprávky Perinbaba je plné fantázie, náročných trikov aj humoru a prináša príbeh pre všetky generácie. Lukáš, syn pôvodných hrdinov Alžbetky a Jakuba, sa vydáva na strastiplnú cestu do bájnej krajiny hojnosti za dobrodružstvom a pravou láskou. Ako dopadne príbeh Lukáša v ďalšom pokračovaní filmu Perinbaba a dva svety sa dozviete od 7. decembra vo všetkých kinách Cinema City.V decembri sa môžete tešiť aj na očakávaný koncertný film RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ , ktorý zaznamenáva veľkolepú jazdu Beyoncé počas jej RENAISSANCE WORLD TOUR, a to od zahájenia tour vo švédskom Stockholme až po jej grandiózne finále v Kansas City. Okrem okázalého hudobného vystúpenia fanúšikovia nahliadnu aj do zákulisia a dozvie sa o tvrdej práci milovanej popovej divy, o jej cieľoch a remesle. Turné Beyoncé RENAISSANCE WORLD TOUR prinieslo radosť viac než 2,7 milióna fanúšikom a vďaka strieborným plátnam si ho môžete užiť aj v kinách Cinema City.Hororová komédia o americkej rodine, ktorá netuší, že zapadnúť medzi svojráznych škandinávskych vidiečanov bude jej najmenší problém. Bill, jeho manželka a dve dospievajúce deti sú prototypom naivnej americkej rodinky. Keď Bill zdedí po strýkovi starú horskú usadlosť v Nórsku, nadšene sa pred Vianocami sťahujú do svojho nového domova s vyhliadkou premeniť nehnuteľnosť na zárobkový podnik. Ich predstava o romantickom zasneženom severe nemôže byť vzdialenejšia realite... „Vianočný“ film Šťastné a krvavé je prešpikovaný skrz-naskrz čiernym humorom satiricky uťahuje zo stereotypov rozdielnych národov. Ako dopadne hororová komédia sa dozviete od 7. decembra vo všetkých kinách Cinema City.Ladies Movie Night je tu opäť. Môžete sa tešiť nielen na skvelý program, ale aj exkluzívnu predpremiéru filmu Lieta v tom. Romantická komédia rozpráva príbeh hlavného hrdinu Lukáša (Kryštof Hádek), ktorý nemá o ženy vôbec núdzu. Problémom však je, že máloktorá sa zaujíma o vesmír a kozmonautiku, ktorá je preňho na prvom mieste. Lukáš chce ešte naposledy potešiť svoju chorú mamu nesmierne túžiacu po vnúčatách. A tak mu nenapadne nič lepšie než presvedčiť svoju prostorekú tehotnú susedu a bývalú striptérku Natáliu (Kristína Svarinská), aby predstierala, že je jeho nastávajúcou a budúcou matkou jeho dieťaťa. Čo všetko sa môže stať, keď sa zapletiete do jedného „nevinného“ klamstva? Odpoveď sa dozviete 12. decembra na Ladies Movie Night v Cinema City Eurovea . A od 21. decembra si budete môcť pozrieť film Lieta v tom aj vo všetkých kinách Cinema City.Pravdepodobne najobľúbenejší vianočný film všetkých čias oslavuje svoje 20. výročie v novej 4K verzií. Romantická komédia Láska nebeská je príbehom ôsmich ľudí, ktorí počúvajú hlas svojho srdca. Niektorí sa zamilujú, potom sa rozídu, iní sú zase beznádejne osamotení a stále niekoho hľadajú. Ako dopadnú Vianoce v Anglicku s neuveriteľne atraktívnym obsadením, v 4K verzií, sa dozviete od 13. decembra vo všetkých kinách Cinema City.Druhá časť dvojdielnej filmovej adaptácie románu Alexandra Dumasa prichádza na veľké plátna. Constance je unesená pred D’Artagnanovými očami. Pri šialenej snahe zachrániť ju, je mladý mušketier nútený spojiť svoje sily so záhadnou Milady de Winter. No keď je vyhlásená vojna a Athos, Porthos a Aramis sa už pridali na front, strašné tajomstvo z minulosti naruší všetky staré spojenectvá. Osud ich však vtiahne do sprisahania a postaví ich pred strašnú voľbu: budú musieť obetovať tých, ktorých milujú, aby dokončili svoju misiu? Ako dopadne príbeh filmu Traja mušketieri: Milady sa dozviete 14. decembra vo všetkých kinách Cinema City.Drzá romantická komédia od režiséra filmu Mrcha učiteľka je príbehom Sydney Sweeney (Euphoria, White Lotus) a Glena Powella (Top Gun: Maverick) - bývalých spolužiakov, ktorí sa na strednej neznášali. Po rokoch sa opäť stretnú na svadbe ich spoločnej kamarátky a musia predstierať, že sú milenci. Ako dopadne príbeh filmu Miluje ma, nemiluje ma sa dozviete 14. decembra vo všetkých kinách Cinema City.Keď nádejný Willy Wonka dorazí do sveta výroby čokolády, nemá nič iné ako pár mincí vo vrecku a klobúk plný snov – jedným z nich je otvoriť si vlastný obchod s čokoládou. Jeho sny ale prekazí Čokoládový kartel a ziskuchtivá pani Drhná. No vďaka jeho dôvtipu, talentu a novým kamarátom sa Willy vydáva na veľké čokoládové dobrodružstvo a zistí, že kým väčšina ľudí uprednostní chamtivosť pred dobrom, všade sa nájde svetielko nádeje, stačí len použiť svoju fantáziu. Veď predsa každá dobrá vec na tomto svete začala snom. Ako dopadne príbeh rodinného filmu Wonka zistite od 14. decembra vo všetkých kinách Cinema City, a to aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX (Cinema City Aupark), ale aj vo VIP s polohovateľnými koženými sedadlami, ktoré nájdete v Cinema City Eurovea.3 dni pred Štedrým večerom sa môžu malí aj veľkí nadšenci animákov tešiť na film Vtáci sťahováci . Pokiaľ nevystrčíte päty z domu, nič sa vám nestane. To je v skratke životná filozofia kačacieho otca Mallarda, ktorý svoju manželku Pam a ich dve deti neustále presviedča o prednostiach ich domáceho rybníka, za ktorým sa nachádza len divočina a nebezpečenstvo. Pam je však unavená z jednotvárneho života a želá si, aby jej dospievajúci syn Dax a dcéra Gwen zažili to, po čom ona sama túži. Pozrieť sa do sveta a zažiť neobyčajné putovanie po nádherných miestach. Animovaný film Vtáci sťahováci si môžete pozrieť od 21. decembra vo všetkých kinách Cinema City, a to aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX v Cinema City Aupark. Ak chcete zažiť nový spôsob ako si užiť film, nesmiete vynechať návštevu VIP sál v Cinema City Eurovea.Black Manta, stále poháňaný potrebou pomstiť smrť svojho otca, sa nezastaví pre ničím, aby Aquamana raz a navždy porazil. Tentoraz Black Manta ovláda silu mýtického Čierneho trojzubca, ktorý uchováva starodávnu a zákernú silu. Aby ho porazil, Aquaman sa obráti na netradičného spojenca – svojho uväzneného brata Orma, bývalého kráľa Atlantídy. Ako dopadne príchod prílivu? Odpoveď sa dozviete vo filme Aquaman a stratené kráľovstvo už 21. decembra vo všetkých kinách Cinema City, ako aj obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX v Cinema City Aupark. Zážitok si môžete dopriať aj v all inclusive VIP sálach v Cinema City Eurovea.Neviete čím obdarovať svojich blízkych? Darujte im mimoriadny filmový zážitko vo VIP sálach Cinema City. Spojenie večere a kina prináša nový rozmer ako si užiť film. Gastro zážitok v podobe teplého i studeného bufetu, ktorého menu navrhoval michelinský kuchár, a samoobslužný bar plný popcornu, nachos či nealkoholických nápojov, kávy a čaju. Dokonalú atmosféru dotvárajú pohodlné kožené polohovateľné sedačky. All inclusive filmový zážitok je ten správny darček, ktorým potešíte aj najnáročnejších. Darčekové poukážky do kín Cinema City sú viac než len vstupenkou do filmového sveta. Stačí si len vybrať z 2D, 3D, 4DX, SUPERSCREEN alebo VIP a premeniť deň vašich blízkych na neobyčajný.