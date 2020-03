Dedoles naďalej expanduje

Bratislava 23. marec (OTS) -Ďalším krokom prebiehajúcej expanzie je podpis akvizičnej zmluvy, ktorú už Dedoles dlhšie pripravoval. Od marca sa Dedoles stáva 100% vlastníkom britskej spoločnosti Something different Europe Ltd (ďalej len Somdiff).hovorí Jaro Chrapko, riaditeľ a majiteľ spoločnosti Dedoles.dodáva Chrapko.Something different Europe, Ltd. je veľkoobchod so sídlom vo Veľkej Británii, ktorý predáva zaujímavé výrobky rôznych značiek maloobchodným predajcom. Okrem toho sa venuje dropshipingu, t. j. zasielaniu balíčkov zákazníkom a predaju na retailových platformách. Od roku 2011 je jeho partnerom aj Dedoles. Dnes Somdiff ponúka viac ako 20000 originálnych výrobkov svojim zákazníkom v Spojenom kráľovstve a Európskej únii. Neustále však rastie počet partnerských maloobchodníkov z Nórska, Švajčiarska a Blízkeho východu. Svojich partnerov získali aj na Falklandských ostrovoch, v Malajzii, Japonsku aj Austrálii. Polohou a dobre rozvinutou logistickou sieťou má všetky predpoklady na bezproblémový import a export tovaru do USA a Európy.Spoločnosť Dedoles dosiahla v roku 2019 obrat 14,9 miliónov eur, čo je o 154% viac ako predchádzajúci rok. Za týmto prudkým nárastom je predovšetkým produkcia vlastnej značky veselých výrobkov a pôsobnosť na viacerých európskych trhoch.