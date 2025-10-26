< sekcia Magazín
Demeter je uzavretý
Demeterov ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú zelená, sivá a biela. Ochranné rastliny saturejka a valeriána, ochranné kamene zafír, citrín a sardonix.
Bratislava 25. októbra (TASR)- Mužské meno Demeter má grécky pôvod a v preklade znamená "patriaci bohyni úrody Daméter". Na Slovensku sa stretávame s týmto menom ojedinele. Nositeľov oslovujeme Demo, Demko, Demi a meniny majú 26. októbra.
Demeterovia sú muži, ktorí sa často uzatvárajú do svojho vnútorného sveta. Iných posudzujú s istou strohosťou a len málokedy sa pokúšajú vžiť do situácie iných. Ich správanie je nediplomatické a odmalička majú vlastnícke sklony. Sú ale svedomití študenti, ktorí inklinujú napríklad k štúdiu medicíny. V práci dosahujú pozoruhodné výsledky.
Sú životaschopní, chrániť by si mali pľúca a srdce.
