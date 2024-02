Deň boja proti rakovine súvisí s Chartou práv onkologických pacientov

Paríž/Bratislava 4. februára (TASR) - Každoročne podľahne na rakovinu len v Európe 1,3 milióna ľudí. Na toto vážne ochorenie upriamuje pozornosť aj Svetový deň boja proti rakovine, ktorý pripadá na 4. februára. Tento rok sa pozornosť zameriava na odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologického pacienta. K celosvetovej iniciatíve boja proti nádorovým ochoreniam sa v rámci Slovenska pripája Liga proti rakovine.



Dátum Svetového dňa boja proti rakovine (4. február) súvisí s podpísaním Charty práv onkologických pacientov na Svetovom summite boja proti rakovine v roku 2000 v hlavnom meste Francúzska. Podľa neho nesie názov Parížska charta proti rakovine. Podpísali ju prezident Jacques Chirac za Francúzsko a generálny tajomník Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) Koičiro Macuura.



"Otcom" charty ako zakladajúceho dokumentu boja proti rakovine je francúzsky onkológ David Khayat, ktorého podporili hneď od začiatku odborníci na nádorové choroby na celom svete. Profesora Khayat, rodák z Tuniska, chcel prostredníctvom Charty práv onkologických pacientov ako medzinárodného dohovoru zvýšiť a zlepšiť prístup i kvalitu zdravotnej starostlivosti.



Na Slovensku ročne pribúda približne 40.000 onkologických pacientov. Rakovina je dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií. Upozornila na to Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.



"Liga proti rakovine na Slovensku sústavne, už 34. rok, robí bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich rodiny a venuje sa osvete v prevencii a absolvovania onkokontroly. Každoročne sa pripájame aj k Svetovému dňu boja proti rakovine, keďže sme členom Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktoré túto iniciatívu vo svete zaviedlo. Hlavným leitmotívom tohto roka je odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologického pacienta a nosnou informáciou je vytvorenie Správy o rovnosti a zoznamu deviatich odporúčaní vládam na preklenutie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov," uviedla pre TASR Eva Kováčová.



Štatistiky Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) uvádzajú, že celosvetovo niektorému zo zhubných nádorových ochorení v roku 2020 podľahlo 10 miliónov ľudí a predikcie sú ešte horšie.



Podľa Európskeho informačného systému (European Cancer Information System) je každý rok na rakovinu diagnostikovaných 2,7 milióna Európanov a 1,3 milióna ochoreniu každý rok podľahne. "Ak nezačneme konať, počet diagnostikovaných pacientov narastie do roku 2040 na 3,24 milióna," upozornila Kováčová.