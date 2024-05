Deň matiek v krásnom balení

Bratislava 7. mája (OTS) - Väčšina mamičiek musí denne zvládnuť veľké množstvo úloh –nezastavia sa od skorého rána až do neskorého večera. Tie zamestnané aj tie, čo sú s deťmi doma. Na kvalitný oddych im nezostáva čas a mnohým ani prostriedky. Ženy radšej kúpia niečo pekné či chutné deťom, ako sebe voňavú soľ do kúpeľa. A to je škoda, pretože dlhodobý stres matiek sa vracia ako bumerang a negatívne ovplyvňuje celú rodinu. Výskumy preukázali, že ak je spokojná a šťastná mama, sú také aj deti a celá rodina. Zavedenie pravidelných skrášľovacích rituálov do denného režimu, hoci aj krátkych a v domácom prostredí, umožní matkám sústrediť sa na seba na niekoľko vzácnych okamihov. Aj takáto „meditácia“ môže pomôcť zabrániť vyhoreniu a podporiť ich emocionálnu pohodu.Domáci wellness, to sú skrášľovacie rituály bez výčitiek svedomia, veľkých výdavkov alebo straty drahocenného času.sú na tento účel ako stvorené.Darčekové sady Sanctuary Spa boli premyslene vytvorené s ohľadom na rituál starostlivosti o seba, pričom každý z produktov vo vnútri balíčkov je vybraný tak, aby hladko spolupracoval na vytvorení dokonalého okamihu domácich kúpeľov. Táto idea absolútne korešponduje s myšlienkou Dňa matiek aj s potrebou relaxu po náročnom dni. Navyše sú tieto výrobky v krásnom balení a celkom určite potešia každú ženskú dušu.: v darčekovej krabičke ukrýva sprchový gél (250ml), telový píling (50ml) a telové mlieko (250ml).Cena spolu: 22,95 EURobsahuje soľný píling (60g), balzam na popraskané päty (75ml), krém na ruky (30ml), penu do kúpeľa (75ml), telové maslo (75ml).Cena spolu: 24,95 EURobsahuje sprchový gél (250ml), telové maslo (75ml), telový píling (100ml), telové mlieko (75ml) a hubku na sprchovanie.Cena spolu: 27,95 EURukrýva sprchový olej (150ml), soľný peeling (60g), perlové telové maslo s prírodnými olejmi (150ml), pena do kúpeľa (150ml) a balzam na popraskané päty (75ml).Cena spolu: 19,95 EURPre milovníkov vôní je tu nová, ktorá predstavuje biele svieže hrejivé tóny čierneho korenia, frézie a santalového dreva, ktoré rozmaznávajú zmysly, zatiaľ čo prírodné oleje vyživujú a zanechávajú pokožku zamatovo hebkú., 200ml - 10,95 EUR, 200ml - 15,95 EUR, 300ml - 16,95 EUR, 200ml - 12,95 EUR