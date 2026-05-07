Deň plný športu, rodinnej atmosféry a horských výhľadov
Autor OTS
Ždiar - Bachledova dolina 7. mája (OTS) - BACHLEDKA opäť privíta jedno z obľúbených letných športových podujatí v regióne. Už 11. júla 2026 sa v horskom stredisku uskutoční Bike Challenge Bachledka, ktorý spojí športové výkony, adrenalín, prírodu aj pestrý sprievodný program pre celé rodiny.
Podujatie je určené širokej verejnosti – od rekreačných cyklistov a rodín s deťmi až po skúsených pretekárov, ktorí si chcú zmerať sily v atraktívnom horskom teréne. Účastníkov čakajú trate vedúce lesnými cestami, horskými chodníkmi, dynamickými zjazdmi aj náročnejšími stúpaniami. To všetko v kulise výnimočnej prírody Bachledky a jej okolia.
Bike Challenge Bachledka je podujatie, ktoré spája pohyb, prírodu a komunitnú atmosféru. Prvý ročník potvrdil, že ide o event, ktorý si dokáže nájsť priaznivcov medzi výkonnostnými športovcami aj návštevníkmi, ktorí si chcú jednoducho užiť aktívny deň na horách.
Súťažiť sa bude v disciplíne cross-country (XC) na dvoch hlavných trasách. Kratšia, 16-kilometrová trať, je vhodná pre menej skúsených jazdcov či mladších účastníkov. 43-kilometrová trať predstavuje väčšiu výzvu pre cyklistov, ktorí sa neboja technickejších úsekov a náročnejších výšľapov.
Bike Challenge Bachledka však nie je len o športových výkonoch. Organizátori pripravujú aj detské preteky, účasť obľúbených maskotov Emila a Gorgyho, sprievodný program pre rodiny, občerstvenie priamo v areáli a tiež afterparty s DJ-om. Cieľom je vytvoriť podujatie, na ktorom si deň naplno užijú všetky vekové kategórie.
Aj v roku 2026 sa bude súťažiť v kategóriách MTB a E-bike. Ocenených bude spolu 36 kategórií, pričom celkoví víťazi si rozdelia prize money v celkovej výške 1 000 eur. Atraktívnu cenu získa aj celkový víťaz kategórie E-bike, ktorý sa môže tešiť na víkend s elektrickým štvorkolesovým pomocníkom Renault 5 E-Tech od partnera podujatia RENAULT.
Organizátori myslia aj na komfort pretekárov. Všetkých registrovaných cyklistov čaká hodnotný štartovací balíček. Štartovné je stanovené na 27 eur online a 30 eur na mieste pre dospelých, v prípade detí na 17 eur online a 20 eur na mieste. Súčasťou štartovného je aj lístok na lanovku počas dňa konania podujatia.
Podujatie ponúkne súťaže v detských aj dospelých kategóriách. V rámci MTB detských pretekov budú pripravené disciplíny pre najmenších na odrážadlách a bicykloch, ako aj pre mladších a starších žiakov. Dospelí budú súťažiť v MTB aj E-bike kategóriách rozdelených podľa veku.
Bike Challenge Bachledka tak aj tento rok potvrdzuje, že patrí medzi najatraktívnejšie letné športové podujatia v regióne. Pre všetkých milovníkov cyklistiky, aktívneho oddychu a horskej prírody bude 11. júl v Bachledke patriť bicyklom, športu a výnimočnej atmosfére.
Registrácia na Bike Challenge Bachledka je dostupná online TU!
