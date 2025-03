Deň sv. Patrika - Íri celého sveta slávia na zeleno a bez pôstu

Bratislava 16. marca (TASR) - Zelená farba a trojlístok ako symboly kultúrneho a náboženského sviatku s viac ako tisícročnými koreňmi dominujú každoročne 17. marca. V Írsku, ale zďaleka nielen na ´smaragdovom ostrove´. Sviatok sa volá Deň svätého Patrika (St. Patrick's Day) a je globálne jedinečný.



Hoci je sv. Patrik patrón Írska, v tejto krajine sa nenarodil. Svetlo sveta uzrel v malej dedinke na pobreží vtedajšej rímskej provincie Británia. Skutočné meno bolo pravdepodobne Maewyn Succat, meno Patrik (Patricius) začal používať až potom, keď sa stal kňazom. Presné dátumy narodenia a úmrtia sú stále predmetom diskusií. Narodil sa okolo roku 385 n. l., ako deň skonu sa najčastejšie uvádza 17. marec 461, spomína sa tiež neskorší dátum 17. marec 491. Práve 17. marec, deň úmrtia sv. Patrika, je v Írsku štátny sviatok.



Spočiatku žil sv. Patrik bezstarostný život, keď mal 16 rokov, uniesli ho írski nájazdníci a odvliekli do Írska, kde ho predali do otroctva - pracoval ako pastier oviec. Po šiestich rokoch tvrdej práce sa mu podarilo utiecť späť do Británie a začal študovať Sväté písmo. Neskôr vraj počul mystické hlasy a jeden z nich mu našepkal, aby sa vrátil do Írska, a tak po vysviacke šíril na ostrove kresťanstvo a pokrstil viac ako 120.000 ľudí. V neskoršom veku pôsobil ako biskup.



Život sv. Patrika je popretkávaný legendami. Pripisuje sa mu použitie trojlístka ako symbolu vysvetľujúceho Svätú Trojicu (Otec, Syn a Duch Svätý). Iná legenda hovorí, že počas misionárstva v Írsku stál na vrchole hory (v súčasnosti Croagh Patrick) a palicou vyháňal z krajiny hady. V skutočnosti však na ostrove hady nikdy nežili a príbeh je skôr metafora triumfu kresťanstva.



Deň sv. Patrika bol pôvodne rýdzo náboženský sviatok. Írske rodiny v tento deň kresťanského obdobia pôstu navštevovali ráno kostol a popoludní oslavovali. Nad pôstnymi zákazmi konzumácie mäsa ´prižmúrili oči´, aby mohli hodovať na tradičnej írskej slanine i kapuste a popritom tancovať a veseliť sa. K sviatku patrí tmavé pivo, ktorého sa počas osláv vypije desaťkrát viac než v bežných dňoch. Tiež whisky a najrôznejšie nazeleno nafarbené pokrmy. Aj ľudia si farbia tváre zelenou farbou a mnohí sa prezliekajú za malých írskych bradatých škriatkov zvaných leipreachán.



V Írsku slávia rímskokatolícky sviatok na počesť svätého Patrika približne od 9./10. storočia. Pompézne oslavy sa však dostali do krajiny okľukou spoza oceánu o niekoľko storočí neskôr. Značný vplyv na rozmach sviatku mali írski prisťahovalci v USA, ktorí si chceli uchovať svoju kultúru a tradície.



Na základe dobových záznamov sa mal prvý sprievod na Deň sv. Patrika konať 17. marca 1601 v španielskej kolónii St. Augustine na Floride pod vedením írskeho vikára Ricarda Artura. V súčasnosti patrí medzi najrozšírenejšie sviatky v mnohých krajinách sveta. K írskej národnosti sa totiž hlási až okolo 70 miliónov ľudí.



Výrazný zelený punc dodáva tomuto dňu aj medzinárodná iniciatíva Global Greening. V jej rámci sa mnohé staroveké pamiatky, ikonické umelecké diela a významné budovy osvetľujú 17. marca na zeleno, čo sa považuje za symbol priateľstva medzi Írskom a danou krajinou.