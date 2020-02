NEZABUDNITE NA SVOJU LÁSKU: Deň svätého Valentína je tu

Svet 13. februára (TASR) - Deň svätého Valentína, známy aj ako Deň zaľúbených, pripadajúci na 14. februára, je pomocou pre plachých zaľúbencov a tajných ctiteľov - podľa stáročnej tradície tento výnimočný deň nepripúšťa, aby milovaná osoba vyznanie odmietla alebo aspoň zaň nepoďakovala.



Populárny je 14. február v Austrálii, Británii, vo Francúzsku, v Japonsku, Kanade, Portugalsku, Španielsku, Taliansku či v USA, ale aj v ďalších štátoch sveta.



V Japonsku napríklad dávajú dievčatá chlapcom - nie vždy manželom či snúbencom - čokoládu. Tí, čo dostali tento darček, môžu o mesiac, 14. marca, dať dotyčnej bielu čokoládu. V Brazílii sa Deň sv. Valentína nazýva Dia dos Namorados, slávi sa podobne ako v americkej alebo európskej tradícii, ale v inom termíne - 12. júna. A to preto, lebo je to deň pred 13. júnom, sviatkom sv. Antona. Ten je v Brazílii obľúbený a obyvatelia tohto latinskoamerického štátu veria, že žehná mladé páry a úspešné manželstvá.



V 90. rokoch 20. storočia prenikla tradícia pripomínania si Dňa zaľúbených, svätého Valentína, aj do štátov strednej a východnej Európy vrátane Slovenska. Výraznú podporu sviatku začali poskytovať podnikatelia, obchodníci a výrobcovia cukroviniek, valentínskych suvenírov a darčekov. Hypermarkety, supermarkety a ďalší predajcovia zamerali na Deň zaľúbených výzdobu, sortiment i reklamu.



Do ponuky sa dostali napríklad špeciálne pohľadnice, tzv. "valentínky", na ktoré môžu zaľúbenci napísať vyznania. Práve podobný lístok má najbližšie k jednej z najstarších legiend o svätom Valentínovi.



Podľa nej kňaz Valentín žil v Ríme v 3. stor. n.l. V rímskej ríši v tom čase platil dekrét cisára Claudia, zakazujúci rímskym vojakom oženiť sa, pretože manželské radosti by ich odvádzali od plnenia vojenských povinností.



Svätý Valentín považoval toto nariadenie za porušenie Božích zákonov a snúbencov tajne oddával. Za to skončil vo väzení. Aj tam pomáhal kresťanom, posilňoval ich modlitbami a robil údajne aj zázraky - najznámejším je vrátenie zraku dcére žalárnika.



Keďže sa Valentín viery nevzdal, 14. februára 270 n.l. ho Rimania popravili sťatím hlavy. Legenda dodáva, že Valentín stačil pred smrťou napísať lístok žalárnikovej dcére s vyznaním lásky. Podľa legendy žalárnikovu dcéru, od narodenia slepú a ním už predtým vyliečenú. Práve tento lístok sa stal základom valentínskej tradície.



Vo viacerých európskych krajinách sa Deň sv. Valentína spája s kvetmi, cukrovinkami a romantickou večerou. Mnohí ľudia už hovoria, že tento sviatok je už viac o komercii než o citoch.



Aj na Slovensku časť verejnosti pokladá Deň sv. Valentína za komerčný sviatok, iní ho ignorujú. Slováci najčastejšie v ten deň darujú sladkosti a kvety.



Deň zaľúbených nadobudol na Slovensku aj iný rozmer - Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami organizujú Valentínsku kvapku krvi. Jej cieľom je motivovať mladých ľudí, aby darovali krv a stali sa novými bezpríspevkovými darcami.



V roku 2020 sa 25. ročník Kampane Valentínska kvapka krvi nesie v znamení hesla "Láska lieči". Koná sa v dňoch 10. februára až 13. marca. Bližšie informácie o mestách a miestach odberu krvi sú na webovej stránke Slovenského Červeného kríža.