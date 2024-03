Deň učiteľov si na Slovensku pripomíname od roku 1955

Bratislava 28. marca (TASR) - Už takmer sedem desaťročí patrí 28. marec na Slovensku a v Českej republike Dňu učiteľov. Pedagogickí pracovníci majú svoj sviatok 28. marca, teda v deň, keď sa v roku 1592 narodil "učiteľ národov" Jan Amos Komenský, pokrokový český mysliteľ a tvorca modernej pedagogiky.



Na Slovensku a v Česku má Deň učiteľov, ktorý sa tu pripomína od roku 1955, oveľa dlhšiu tradíciu ako Svetový deň učiteľov. Ten v roku 1994 na 5. októbra vyhlásila Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



Český pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ Jan Amos Komenský sa svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. V mnohom predstihol svoju dobu - presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne pomery a vypracoval systém pedagogiky. Navrhoval odstrániť zo škôl ubíjajúce bifľovanie a deklamáciu dlhých textov, ale najmä sa malo v školách upustiť od telesných trestov i bitia žiakov, pričom školy sa mali podľa Komenského zmeniť na "officiny humanitatis", teda dielne ľudskosti.



V tomto školskom roku 2023/2024, počas ktorého zasadlo na Slovensku do školských lavíc približne 720.000 žiakov základných a stredných škôl, sa zaviedli do pedagogického procesu rôzne zmeny. Od septembra minulého roku sa začal na štyroch desiatkach základných škôl od prvého ročníka postupne zavádzať nový Štátny vzdelávací program.



Súčasťou zmien vo vzdelávaní je aj vznik regionálnych centier podpory učiteľov (RCPU), ktorých je na Slovensku aktuálne 32. Zostávajúcich osem začne pôsobiť od septembra tohto roku. Ich primárnym cieľom je pomôcť učiteľom s prechodom na novú formu vzdelávania po zavedení kurikulárnej reformy.



Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) zverejnil koncom minulého roku štúdiu o starnutí učiteľskej populácie na Slovensku. Vyplýva z nej, že učiteľský zbor na Slovensku starne, pričom ohrozené nedostatkom pedagógov sú stredné a materské školy. Z regionálneho pohľadu je najväčší podiel vyučujúcich v dôchodkovom veku v Bratislavskom kraji. Najväčšie riziko budúceho nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia vidí štúdia v Trenčianskom a v Banskobystrickom kraji.



IVP odporučil niekoľko stratégií na riešenie dôsledkov starnutia učiteľskej populácie. Medzi hlavné riešenia patrí zvýšenie atraktivity učiteľského povolania, väčšie zapojenie absolventov iných ako pedagogických smerov do vyučovacieho procesu a podpora kontinuálneho vzdelávania učiteľov.











