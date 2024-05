Deň víťazstva nad fašizmom pripomína skončenie druhej svetovej vojny

Na archívnej snímke zo 7. mája 1945 tisíce ľudí oslavujú ukončenie 2. svetovej vojny pred Víťazným oblúkom v Paríži. Zástupcovia nemeckých ozbrojených síl a spojeneckých vojsk podpísali pred 75 rokmi ukončenie 2. svetovej vojny a holokaustu vo francúzskom Remeši. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 7. mája 1945 zástupca nemeckých ozbrojených síl generálplukovník Alfred Jodl (uprostred) podpisuje protokol o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka v II. svetovej vojne vo francúzskom Remeši. Zástupcovia nemeckých ozbrojených síl a spojeneckých vojsk podpísali pred 75 rokmi ukončenie 2. svetovej vojny a holokaustu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke zo 7. mája 1945 zástupcovia nemeckých ozbrojených síl a spojeneckých vojsk podpisujú protokol o bezpodmienečnej kapitulácii Nemecka v II. svetovej vojne vo francúzskom Remeši. Zástupcovia nemeckých ozbrojených síl a spojeneckých vojsk podpísali pred 75 rokmi ukončenie 2. svetovej vojny a holokaustu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 9. mája 1953 slávnostné defilé ženíjnych jednotiek v Bratislave pri príležitosti 8.výročia oslobodenia Československa Sovietskou armádou. Foto: TASR

Príslušníci nemeckej protipartizánskej jednotky "Edelweiss" prepadli obec Kľak a Ostrý Grúň. Domy vyrabovali a zapálili. Do osôb, ktoré z horiacich domov utekali, bezohľadne strieľali. Na snímke vypálený a vyrabovaný Kľak. Foto: repro TASR

Remeš/Berlín/Bratislava/New York 8. mája (TASR) – Skončenie druhej svetovej vojny v Európe si štáty protihitlerovskej koalície každoročne pripomínajú 8. mája ako Deň víťazstva nad fašizmom. V anglicky hovoriacich krajinách je známe tiež pod pojmom Victory in Europe Day (VE-Day).Jeho pripomínaním si ľudia uctievajú viac ako 50 miliónov ľudí, ktorí prišli o život počas takmer šesť rokov trvajúcej vojny. Počtom obetí a svojou krutosťou sa stala najväčšou tragédiou v dejinách ľudstva. Na Slovensku je 8. máj dňom pracovného pokoja. Rozhodli o tom poslanci parlamentu v júni 1996.Druhá svetová vojna sa začala 1. septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko. Do vojny sa postupne zapojilo 62 štátov, v ktorých žilo 80 percent vtedajšej svetovej populácie. Priama bojová činnosť zasiahla územie 40 štátov. Bojovalo sa v Európe, severnej Afrike, Atlantiku, Oceánii, v južnej a juhovýchodnej Ázii. Do armád bojujúcich krajín bolo zaradených asi 110 miliónov ľudí.V tejto vojne sa fakticky zmazal rozdiel medzi zázemím a frontom. Najväčší vplyv na to malo masové nasadenie bombardovacieho letectva, ktoré útočilo nielen na nepriateľské továrne, komunikačné uzly, priehrady, elektrárne či iné objekty vojenského významu, ale aj na domovy robotníkov, ktorí v nich pracovali. Aj z tohto dôvodu znášalo civilné obyvateľstvo v porovnaní s predchádzajúcou svetovou vojnou častokrát oveľa väčšie utrpenie. Okrem toho okupačná moc prenasledovala civilné obyvateľstvo aj z rasových dôvodov, resp. z dôvodu jeho zapojenia sa do hnutia odporu.vysvetlil pre TASR zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.Kapitulácia bola pôvodne podpísaná už 7. mája 1945 vo francúzskom meste Remeš. V mene nemeckého velenia ju podpísal generál Alfred Jodl, za hlavného veliteľa spojeneckých expedičných síl generál Walter Bedell Smith, za sovietske najvyššie velenie, ale bez jeho poverenia, generál Ivan Susloparov a ako svedok francúzsky generál Francois Sevez.K jej podpisu došlo až po splnení podmienky generála Dwighta D. Eisenhowera, že nemecká delegácia zároveň podpíše záväzok, že najvyšší predstavitelia nemeckých ozbrojených síl sa dostaviaStalo sa tak v noci z 8. na 9. mája 1945 v Berlíne. Za Nemecko definitívny kapitulačný akt podpísali Wilhelm Keitel, Hans-Georg von Freiburg, Hans-Jürgen Stumpff a za víťaznú protifašistickú koalíciu Georgij Konstantinovič Žukov (ZSSR), Carl Andrew Spaatz (USA), Arthur Tedder (Spojené kráľovstvo) a Jean de Lattre de Tassigny (Francúzsko).Druhá svetová vojna v Európe sa oficiálne skončila 8. mája 1945 o 23.01 h. V Sovietskom zväze bolo však vzhľadom na časový posun už po polnoci, a preto bol za Deň víťazstva vyhlásený 9. máj.uviedol Šumichrast.Účasť Slovákov v československom protifašistickom odboji v rokoch druhej svetovej vojny má svoje osobitné a nezastupiteľné miesto v novodobej histórii Slovenska.zdôraznil Šumichrast.Víťazstvo protifašistickej koalície si na strane bývalého Československa vyžiadalo množstvo obetí, utrpenia a bolesti.dodal pre TASR Šumichrast.