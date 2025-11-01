Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Denisa a Denis sú zdatní

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Denisa aj Denis sú váhaví a zdržanliví v názoroch i konaní.

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Krstné mená Denisa a Denis majú grécky pôvod. V preklade znamenajú "zasvätení bohu vína, úrody a plodnosti Dionýzovi". Tieto mená patria na slovenskom území medzi obľúbené. Ich nositeľky oslovujeme Deniska, Danka, nositeľov Deni, Denisko. Meniny majú 1. novembra.

Denisa aj Denis sú váhaví a zdržanliví v názoroch i konaní. Bývajú z nich väčšinou disciplinovaní študenti. Sú schopní študovať aj dlho do noci. Prispôsobujú sa síce pomaly, majú však značnú pracovnú zdatnosť. Realizujú sa prevažne ako výskumníci, technici alebo inžinieri.

V súkromí uprednostňujú menšiu skupinku priateľov. Denisa aj Denis sú opatrní a vedia šetriť svoje sily.

Keď prirýchlo jedia alebo podliehajú stresu, môžu mať problémy so žalúdkom.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová, modrá a biela. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a saturejka, ochranné kamene jaspis, nefrit a citrín.
