< sekcia Magazín
Denisa a Denis sú zdatní
Denisa aj Denis sú váhaví a zdržanliví v názoroch i konaní.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Krstné mená Denisa a Denis majú grécky pôvod. V preklade znamenajú "zasvätení bohu vína, úrody a plodnosti Dionýzovi". Tieto mená patria na slovenskom území medzi obľúbené. Ich nositeľky oslovujeme Deniska, Danka, nositeľov Deni, Denisko. Meniny majú 1. novembra.
Denisa aj Denis sú váhaví a zdržanliví v názoroch i konaní. Bývajú z nich väčšinou disciplinovaní študenti. Sú schopní študovať aj dlho do noci. Prispôsobujú sa síce pomaly, majú však značnú pracovnú zdatnosť. Realizujú sa prevažne ako výskumníci, technici alebo inžinieri.
V súkromí uprednostňujú menšiu skupinku priateľov. Denisa aj Denis sú opatrní a vedia šetriť svoje sily.
Keď prirýchlo jedia alebo podliehajú stresu, môžu mať problémy so žalúdkom.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová, modrá a biela. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a saturejka, ochranné kamene jaspis, nefrit a citrín.
Denisa aj Denis sú váhaví a zdržanliví v názoroch i konaní. Bývajú z nich väčšinou disciplinovaní študenti. Sú schopní študovať aj dlho do noci. Prispôsobujú sa síce pomaly, majú však značnú pracovnú zdatnosť. Realizujú sa prevažne ako výskumníci, technici alebo inžinieri.
V súkromí uprednostňujú menšiu skupinku priateľov. Denisa aj Denis sú opatrní a vedia šetriť svoje sily.
Keď prirýchlo jedia alebo podliehajú stresu, môžu mať problémy so žalúdkom.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú oranžová, modrá a biela. Ochranné rastliny čakanka, fenikel a saturejka, ochranné kamene jaspis, nefrit a citrín.