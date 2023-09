DENNÍK CESTOVATEĽA: Svätá Lucia: krajina karnevalu,rumu a kolonializmu

Jeden z najkrajších výhľadov na ostrove je na mesto Soufriere a jeho priam neuveriteľne pestrofarebné domčeky spolu s prístavom a loďkami. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Gros Piton, najvýraznejšia prírodná dominanta Svätej Lucie a jedna z top turistických atrakcií karibského štátu, je na zozname UNESCO. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Diamantový vodopád je spolu s botanickou záhradou prírodným zázrakom Svätej Lucie, s rozmanitou škálou tropických rastlín a zvierat. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Pri príležitosti 40. výročia nezávislosti ostrovavydala Svätá Lucia kolekciu poštových známok s národnými symbolmi flóry a fauny. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Bratislava/Castries 3. septembra (Teraz.sk) - Zahalený v dažďovom pralese, tento ostrov vyčnieva ako karibský raj s úžasnou prírodnou scenériou, luxusnými rezortmi a trblietavým modrým morom, ktorému neodolá žiadny návštevník. Tropický raj medzi karibskými ostrovmi Martinik na severe a Svätý Vincent na juhu je jediný karibský ostrov pomenovaný po žene. Krásna Helena alebo Helena Západnej Indie je celosvetovo známa svojou bujnou zelenou vegetáciou, úchvatnými vodopádmi, malebnými plážami, srdečnými a priateľskými ľuďmi a dychberúcim pestrofarebným karnevalom. Môže sa pochváliť dvoma majestátnymi horami vyrastajúcimi z oceánu, ktoré sú svetovým dedičstvom UNESCO. Je domovom jediného vulkánu na svete, v kráteri ktorého je možné šoférovať, a lokálnej exotickej kuchyne, chuťou ktorej sa necháte uniesť.Kultúra ostrova vychádza z jeho histórie. Vlastníctvo ostrova sa zmenilo 14-krát, 7-krát si ho nárokovali Briti a 7-krát Francúzi. Preťahovanie napokon vyhrali Angličania. Dňa 22. februára 1979 však ostrov získal svoju nezávislosť. Pretože sa ostrov tak často menil medzi britskou a francúzskou kontrolou, Svätá Lucia získala prezývku „Helena Západu“ podľa gréckej mytologickej postavy Heleny Trójskej. Síce sa jedná o jeden z najmenších samostatných ostrovov na svete, no jeho obyvateľstvo, kultúra a tradície sú ovplyvnené Britmi, Francúzmi, Kreolmi i taktiež Indmi. Táto unikátna zmes kultúr spravila z tejto perly východného Karibiku jedinečné miesto, kde chcete byť.Bienvenue à Sainte Lucie. Welcome to Saint Lucia. Vitajte na Svätej Lucii.Samotná cesta na ostrov bola skvelá a rýchla, keďže som prestupoval iba raz. Celkom fajn je vyriešené spojenie cez Londýn a priamy let na ostrov, takže pre Európanov je to komfortné. Čo sa týka už cestovania po ostrove, celkovo musím povedať, že som si to nesmierne užil. Veľmi som sa na túto cestu tešil, pretože Svätá Lucia bola mojim prvým ostrovom v Karibiku, ktorý som precestoval celý. No a vždy to, čo je prvé, vám vytvorí ako taký obraz o danej veci. Tým pádom si už teraz viem predstaviť, aké to asi je na iných karibských ostrovoch. Celkovohodnotím moju cestu veľmi pozitívne, počas 11 dní som stihol všetko, čo som stihnúť plánoval, a konečne môžem povedať, že poznám Svätú Luciu zo všetkých strán.Dôvod mojej cesty na Svätú Luciu bola zhoda troch vecí naraz. Prvou je, že už odmalička (od mojich 7-8 rokov) bolo mojim snom navštíviť práve Svätú Luciu. Väčšina ľudí nechápe, ako je možné, že človek zo Slovenska v tak mladom veku nielenže vôbec vie o malom ostrove kdesi na druhej strane zemegule, ale že ho aj chce navštíviť a je to jeho sen. Ja som sa už od tak mladého veku zaujímal o filateliu poštové známky, sám som študoval geografiu sveta a počas toho ma akosi upútala práve Svätá Lucia. Bolo to hlavne jej vlajkou, poštovými známkami a veľkou diaľkou od Slovenska. Druhou je, že som cestovateľ, fotograf a dokumentarista a už 10 rokov cestujem po celej Latinskej Amerike a dokumentujem tamojšie krajiny. Mojim cieľom a snom zároveň je prejsť si všetky krajiny kontinentu, vrátane ostrovov v Karibiku, pobudnúť všade istý čas a spoznať krajiny do hĺbky. Keďže Svätá Lucia je súčasťou Karibiku, bola na mojom zozname. Treťou je, že práve v čase, keď som sa pozeral po mojej novej destinácii, sa konal na ostrove karneval. Tým pádom padlo rozhodnutie bezpochyby na Svätú Luciu. Po príchode tam bol môj cieľ jasný – prejsť si celý ostrov, zažiť karneval a cez moje fotografie zdokumentovať všetko, čo tam je, aby som to mohol ukázať svetu.Pokiaľ ide o domácich obyvateľov, všeobecne povedané, mal som s nimi milé a príjemné skúsenosti. Jasné, že sa našlo aj pár horších výnimiek, ale to je všade na svete. Interakciu s miestnymi skrátka milujem, pretože oni tvoria danú krajinu a robia ju tým, čím je. Keby ešte zastavovali stopárom, bolo by to o to lepšie. Keďže som sa naučil pár slov v kreolskom jazyku Patwa (známy aj ako Patwah alebo Patois, je anglický kreolský jazyk so západoafrickými vplyvmi), stále som sa prihováral domácim a vtipkoval som s nimi. Môj každý pozdrav začal slovami „SA KA FÊTE?“, čo znamená „Ahoj, ako sa máš?“. Výraz domácich, keď videli a počuli belocha pýtať sa ich toto, bol na nezaplatenie. Niektorí sa hneď začali smiať a rehotať, iní na mňa spustili plynule kreolsky mysliac si, že ich jazykom rozprávam, ďalší vedeli, že som len cudzinec, ktorý sa naučil pár fráz, ale inak neviem z Patwa absolútne nič. Skrátka nie je nad to naučiť sa po príchode do krajiny ich slangové slová a výrazy a potom ich aplikovať v praxi.