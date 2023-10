DENNÍK CESTOVATEĽA: Uruguaj je krajina futbalu, hovädzieho a Európanov

Bielo-modré kachličky azulejos sú na mnohých domoch ako ich dizajnový doplnok. Tu je zobrazený sv. Michal Archanjel v jeho rozkvete. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

V Colonii sú na širokých uliciach tak vysadené stromy, že sa z nich vytvorili vysokánske a obrovské stromové aleje pripomínajúce nebeské brány. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Basílica del Santísimo Sacramento, v roku 1680postavená Portugalcami, je najväčší, najstarší a najznámejší rímskokatolícky kostol v meste. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Chivito je národné jedlo Uruguaja. Je to tenký plátok hovädzieho steaku s mozzarellou, paradajkami, majonézou, olivami a obyčajne tiež slaninou. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Bratislava/Montevideo 22. októbra (Teraz.sk) - Colonia del Sacramento (v preklade zo španielskeho jazyka Kolónia Sviatosti) je koloniálne mestečko na juhozápade Uruguaja. Leží na severnom brehu rieky La Plata, asi 160 km od hlavného mesta Montevideo a 50 km od hlavného mesta Argentíny Buenos Aires. Do Montevidea sa dostanete autom za dve hodiny, do Buenos Aires ide naopak lodná doprava obrovským trajektom cez rieku La Plata trvajúca jednu hodinu času. Mesto má zhruba 27 tisíc obyvateľov, je najstarším v krajine a takisto je aj hlavným mestom uruguajského departamentu s rovnomenným názvom Colonia. Keď sa o Buenos Aires vraví ako o najeurópskejšom meste Latinskej Ameriky, Colonia del Sacramento je určite hneď za ním.Keďže Uruguaj bol pod portugalskou nadvládou niekoľkokrát, okrem ulíc, domov a celkovo architektúry sa tu zachovali samozrejme aj portugalské kachličky zdobiace interiéry aj exteriéry miestnych domov. Tieto slávne lisabonské kachličky sú väčšinou modro-biele, ručne maľované obklady, ktoré sa po portugalsky nazývajú azulejos. Sú naozaj pestrým doplnkom tohto koloniálneho mesta a budete sa cítiť, akoby ste sa prechádzali po Lisabone.Od roku 1995 je historické centrum mesta zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Po vystúpení z trajektu naše kroky vedú na hlavné námestie Plaza Mayor, obklopené stromami po všetkých stranách. Cestou tam najprv prejdeme mestskou bránou Portón de Campo s masívnymi múrmi, ktorá chránila mesto počas nepriateľských útokov. Na Plaza Mayor sa nachádzajú okrem typických koloniálnych domov a chodníkov z portugalských a španielskych čias aj dve významné múzeá. Jedným je Museo Portugués z 18. storočia zobrazujúce portugalský nábytok, šperky, uniformy a staré mapy portugalských námorných expedícií. Druhým je Museo Municipal prestavané Španielmi v roku 1835 ako Casa del Almirante Brown, ktoré vystavuje artefakty a dokumenty z rôznych kultúr a období mesta. Okrem nich sa v okolí nachádza aj Museo del Azulejo venované práve známym kachličkám a Museo Indígena znázorňujúce život indiánskych kmeňov na danom území.Na námestí sa nachádza aj vysoký maják, na vrchol ktorého takisto môžeme vyjsť a vidieť famózny výhľad, takmer až do Buenos Aires. Vedľa neho sú zrúcaniny kláštora San Francisco zo 17. storočia. Po prehliadke hlavného námestia sa vyberieme kráľovskou uličkou Real smerom k hlavnej bazilike. Ulica Real postavená Španielmi v španielskom štýle sa križuje s ulicou De la Playa postavenou Portugalcami v portugalskom štýle. Naozaj čarovné. Basílica del Santísimo Sacramento (Bazilika Svätej Sviatosti) je najväčší a najznámejší rímskokatolícky kostol v meste a zároveň najstarší v celej krajine. Bazilika bola postavená Portugalcami v roku1680 ako malá farnosť. Neskôr v roku 1810 bola prebudovaná a dostavaná a následne v roku 1841 obnovená po ničivej bleskovej búrke, ktorá sa prehnala pobrežím. Bazilika stojí na druhom najznámejšom námestí Plaza de Armas.Okrem už spomínaných atrakcií v historickom srdci mesta nájdeme v Colonii napríklad aj Akvárium, Muelle de Yates s malými aj väčšími loďkami a jachtami, skanzen Casa del Virrey, portugalský dom Casa de Nacarello, slávnu koloniálnu ulicu vzdychov Calle de los Suspiros, opevnenú baštu Bastión de San Miguel, obrovský športový štadión, naozaj enormný zelený park Parque Ferrando, Paleontologické múzeum, Múzeum železníc a v neposlednom rade na severe mesta sa nachádza býčia aréna Plaza de Toros Real de San Carlos.Samozrejme turistické obchodíky doslova na každom rohu spoločne s kaviarničkami a reštauráciami sú súčasťou tohto malebného mestečka. Uruguaj, podobne ako Argentína, je typický svojou tradičnou bylinkou maté. Podáva sa v nádobe zvanej calabaza a pije sa so slamkou zvanou bombilla. V miestnych obchodoch nájdeme naozaj neúrekom vecí týkajúcich sa maté. Veď koniec koncov ide o tradičný národný nápoj. Po nákupe suvenírov vyskúšame niečo tradičné z uruguajskej gastronómie. Keď u nás na Slovensku je typickým pouličnýmjedlom langoš, tak v Uruguaji to je el chivito uruguayo ako typický uruguajský sendvič, ktorý už vyše 70 rokov predstavuje symbol uruguajskej kuchyne.Colonia del Sacramento určite stojí za návštevu aspoň raz v živote, pretože je len veľmi málo miest na juhoamerickom kontinente, kde sa naozaj môžeme cítiť ako doma v našej Európe.