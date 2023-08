DENNÍK CESTOVATEĽA: Venezuela: Nebezpečná krajina s najkrajšími ženami

Centrum Caracasu je ako z úplne iného sveta.Celé dýcha revolučným vánkom, a to aj vďaka takémuto pouličnému umeniu. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Hádam ani neexistuje miesto, kde by vo Venezuelenebol nejaký streetart na motív politiky resp. Cháveza, Madura, Bolívara a lídrov krajiny. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Venezuela je presne tá krajina, v ktorej treba mať očiaj na chrbte, pretože nikdy neviete, čo na vás vytiahnu. Ako na mňa tento pán na pumpe. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Keď som sa lanovkou dostal na vrch hory Ávila nadmestom, naskytol sa mi pohľad na kompletne celý Caracas, ktorého domy nemali konca. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Takto to vyzerá, keď sa spoja slovenskí Kubkoa Maťko s venezuelskými tradíciami v podobe ručne vyrobených šiat v Barquisimete. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Celý kopec doslova posiaty maličkými domčekmi vovšetkých farbách hneď vedľa hrobky Cháveza je nebezpečným symbolom Caracasu. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Bratislava/Caracas 13. augusta (Teraz.sk) - Keď sa povie slovo Venezuela, každému hneď určite napadnú niektoré z nasledujúcich vecí: najkrajšie pláže sveta, najkrajšie ženy sveta, najviac Miss Universe, nepoznaná tropická krajina, Amazonský prales, Anjelský vodopád, indiánske kmene, endemická fauna a flóra, Hugo Chávez, Simón Bolívar, nepokoje, revolúcia, socializmus 21. storočia, potláčané ľudské práva a slobody obyvateľstva, najnebezpečnejšie a najnásilnejšie hlavné mesto sveta Caracas, vraždy a násilie na dennom poriadku, najväčšia inflácia na svete, nedostatok potravín a základných ľudských potrieb, v súčasnosti prakticky nedostupná krajina.Som plne presvedčený, že minimálne na jednu z týchto vecí ste si okamžite pomysleli. Na vyššie spomenutých slovných spojeniach krásne vidieť, že na jednej strane v krajine nájdete všetko to najlepšie a najkrajšie, po čom oči cestovateľa priam bažia, avšak na druhej strane ide každému, kto vstúpi do krajiny, doslova o holý život a nikdy neviete, ktorý deň bude váš posledný a aké nebezpečenstvo číha za ďalším rohom. Venezuela je v súčasnosti, čím sa myslí obdobie posledných rokov, to najväčšie a najsmutnejšie svetové sklamanie. Koľko turistov a cestovateľov z celého sveta by mohlo spoznávať túto úžasnú krajinu, keby niet chavistickej politiky súčasného prezidenta Nicolása Madura a jeho vládnej politickej strany. Otázkou zostáva, či svoje tretie obdobie vo funkcii, ktoré sa začalo po spornom víťazstve v roku 2019, dokončí legálne, alebo sa obyvateľstvo zomkne natoľko, že s tým niečo spravia.V Caracase, hlavnom a najväčšom meste krajiny, som sa zdržal len týždeň. Nachádza sa úplne v strede krajiny, takmer na pobreží Karibského mora, od ktorého ho oddeľuje hora Ávila, rozprestierajúca sa nad mestom. Na jej vrchol som sa dostal pomocou lanovky, z ktorej som pod sebou videl takmer celé mesto. Futuristické mrakodrapy sú v priamom kontraste s mnohými chudobnými časťami. Všeobecne ich poznáme pod názvom slumy, ale v Latinskej Amerike sú známe pod názvom barrios, čo v preklade znamená mestské štvrte. V Caracase ich nájdeme naozaj neúrekom, pretože chudobné venezuelské obyvateľstvo nemá dostatok peňazí ani len na jedlo, vodu a základné ľudské potreby, nieto ešte na kúpu pekného nového bytu, či dokonca vlastného domu so záhradou. S existenciou barrios narastá aj kriminalita, ktorá je v krajine na alarmujúcom bode a každým dňom stúpa. Je úplne bežné, že stojíte na zastávke čakajúc na autobus alebo sa len tak prechádzate po ulici a zrazu vás prepadnú, zoberú všetko, čo máte pri sebe, a zmiznú. A to si ešte môžete gratulovať, že ste pri tom neprišli o život. Takáto vyhrotená je bohužiaľ situácia v krajine za posledných pár rokov. Preto prakticky momentálne neevidujú takmer žiadnych turistov. Ja som síce moju trojmesačnú dobrodružnú výpravu prežil bez nepríjemností, ale teraz by som si premyslel, či tam vycestujem. Keď však chcete zažiť totálnu divočinu a poriadne dobrodružstvo so stálym potenciálnym nebezpečenstvom, nepoznám lepšie miesto ako práve venezuelskú metropolu.Kvôli nepriaznivej politickej aj spoločenskej situácii sa deň čo deň snažia Venezuelčania z krajiny utiecť a robia pre to všetko možné i nemožné. Masívna emigrácia do susedných krajín, legálna či ilegálna, je každodenným rituálom. Odchod z krajiny je pre väčšinu obyvateľov nočnou morou, pretože socialistická byrokracia, vládne nariadenia a zákazy, neochota a nespolupráca vládnych a policajných zložiek majú za následok fakt, že útek z krajiny sa stal pre Venezuelčanov takpovediac nemožným a pre mnohých je jediné prianie v živote to, aby odišli a začali normálny život v inej, najlepšie španielsky hovoriacej krajine. Preto v súčasnosti nájdeme milióny Venezuelčanov v Kolumbii, Peru, Ekvádore, Chile, Argentíne, Paname, Kostarike, Brazílii a Španielsku. Boj o útek z krajiny sa premenil na boj o holý život. Väčšina mojich kamarátov už aktuálne žije vo vyššie spomínaných krajinách.Venezuela je krásna, bohatá, rozmanitá krajina s priateľskými ľuďmi, skvostnou prírodou, revolučnou históriou a mnohými unikátnymi zaujímavosťami, ktoré inde na svete nenájdete. Na druhej strane je strašne zničená politickým režimom, ktorý v krajine vládne vyše 20 rokov bez prestania. To, či sa obyvateľom podarí situáciu v nasledujúcich rokoch ustáliť a znovu zmeniť svoju krajinu na turisticky vyhľadávanú a atraktívnu destináciu, môžeme len hádať a dúfať. Venezuela si pozornosť naozaj zaslúži a verím, že sa tam niekedy opäť raz vyberiem za cestovateľským dobrodružstvom. Táto krajina si totižto získala moje srdce naveky.V neposlednom rade si spomenieme nejaké zaujímavé fakty, ktoré ste možno nikdy o krajine nepočuli. Venezuela má jedny z najkrajších žien na svete, čoho pravým dôkazom je najviac Miss Universe s rekordným počtom 7. Vyše 50% územia je zákonom chránené, čo je prvenstvo na celom svete. Venezuela má druhý najvyšší počet vrážd strelnou zbraňou na svete po Hondurase, zatiaľ čo hlavné mesto Caracas je považované za najnásilnejšie zo všetkých svetových metropol. Krajina má najlacnejší benzín na svete a ropná veľmoc Saudská Arábia je až na druhom mieste. Aby toho nebolo málo, medzi rokmi 2007-2016 mali vo Venezuele vlastné časové pásmo zavedené ešte za vlády Huga Cháveza v roku 2007, ktoré napokon jeho nástupca Nicolás Maduro zrušil a dal čas do pôvodného stavu v roku 2016.