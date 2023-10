DENNÍK CESTOVATEĽA: Bulharsko je na dovolenku priam stvorené

Veliko Tarnovo, mnohými považované za najkrajšie mesto krajiny, bolo v zlatej ére bulharského cárstva jeho hlavným mestom do roku 1393. Foto: Teraz.sk - Michal Hertlík

Bratislava/Sofia 1. októbra (Teraz.sk) - Vyvoňaní a po ochutnávke ružového likéru pokračujeme na sever stredného Bulharska, kde prídeme do jedného z najkrajších bulharských miest, ktoré odporúčam všetkými desiatimi. Veliko Tarnovo je tak fotogenické mesto, že som tam prekonal rekord v počte nafotených fotografií za jeden deň. Vtipne som počas mojej návštevy poznamenal, že je tam fotogenický každý jeden kameň, a za tým si stále stojím. Prechádzka po historických uličkách vykladaných starými kameňmi a typické murovano-drevené domy bulharskej architektúry vás jednoducho dostanú do nemého úžasu. Veliko Tarnovo, kedysi nazývané Tarnovgrad, je stelesnenou rozprávkou. Väčšina pamätihodností je sústredená v starom meste rozloženom na troch vrchoch, ktoré sú pomenované Tsarevets (Carevec), Tsarepitza (Carepica) a Sveta Gora. Na najzaujímavejšom je nedobytná stredoveká pevnosť Tsarevets, kde sa konáva navyše aj unikátne historické predstavenie plné svetiel a farieb, za prítomnosti rytierov vtedajšej doby.Z Veliko Tarnovo to potiahneme diaľnicou smerom na východ, do najväčšieho mesta na bulharskom pobreží Čierneho mora. Mesto Varna bolo osídlené už takmer pred 5000 rokmi. V roku 1972 sa tu našiel najstarší zlatý poklad na svete, ktorého pôvod siaha do obdobia 4500 rokov pred našim letopočtom. Prístav v meste Varna je najväčší komerčný a námorný prístav Bulharska. Najväčším parkom v meste je Morská záhrada, v ktorej je open-air divadlo, Múzeum námorníctva, Múzeum prírodnej histórie, planetárium, akvárium a delfinárium, zoo, detský zábavný park a iné atrakcie. Park je považovaný za najväčší mestský park na Balkáne. Mestu dominuje krásna pravoslávna katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky, ktorá je svojou majestátnosťou a vzhľadom podobná Chrámu sv. Alexandra Nevského v Sofii. Je to druhá najväčšia pravoslávna katedrála v Bulharsku stojaca na námestí v strede mesta. V okolí Varny je 20 km pieskových pláží, ktoré sa nazývajú aj morské kúpele s prameňmi.Keď sa po čiernomorskom pobreží vydáme z Varny na severe smerom na juh, ocitneme sa v druhom najväčšom meste na pobreží a zároveň vo štvrtom najväčšom meste krajiny. Burgas je mestom, ktoré má čo ponúknuť každému. Vzhľadom na to, že leží na brehoch Čierneho mora, je ideálnou destináciou letných dovolenkárov, jeho jazerá zase vyhľadávajú fanúšikovia prírodných kúziel a rovnako má čo ponúknuť aj turistom, ktorí sa radi vyberajú po pamiatkach histórie a kultúry. Odohrali sa tu tiež viaceré veľké boje medzi Bulharským štátom a Byzantskou ríšou. Počas osmanskej dominancie sa Burgas rozvíjal ako centrum vzdelania a kultúry, no po jej ukončení ťažil zo spriemyselňovania a modernizácie.Keď sa už nachádzame na bulharskom pobreží Čierneho mora, medzi mestami Varna a Burgas je množstvo letovísk a dediniek, ktoré sa definitívne oplatí počas letnej dovolenky navštíviť. Mňa jednoznačne najviac uchvátil Starý Nessebar. Mestečko rozdelené do starej a novej časti je jedno z najviac navštevovaných miest a rezortov v rámci celej krajiny. Veď má byť aj prečo. Nessebar je jedno z najstarších miest Európy a jeho vyše 3000-ročná história je vidieť na každom kroku. Začiatkom 6. storočia pred Kristom založili Gréci na území mesta Nessebar svoju kolóniu a mnoho gréckych stavieb sa zachovalo dodnes. Historická časť mesta sa nachádza na 850 metrov dlhom a 330 metrov širokom skalnatom polostrove, ktorý je s pevninou spojený cestou. Hneď na jej začiatku vás bude vítať drevený veterný mlyn. Mohutné hradby obklopujú mesto od jeho počiatkov, a keď k tomu pridáme celý komplex budov, stavieb, kostolov a tradičných domov, asi nie je prekvapením, že je súčasťou UNESCO. Pri prechádzke mestom stretnete rôznych pouličných umelcov ponúkajúcich ručne vyrobené výrobky a suveníry vrátane pochutín ako marmelády, medy, zaváraniny, či typický alkohol. Na dvoch hlavných uliciach Nessebaru lemovaných vysunutými drevenými domami vás budú lákať útulné kaviarničky a reštaurácie. Najväčší zážitok z Nessebaru som mal vtedy, keď som sedel v úžasnej reštaurácií na útese pri pobreží, pozeral som sa na šíre more a vychutnával som si šopský šalát ako jedno z najtradičnejších jedál bulharskej gastronómie, zatiaľ čo ma príjemne ovieval jemný morský vánok. Ochutnať môžete aj rôzne druhy rýb a morských plodov. Okrem prívlastku „perla Čierneho mora“ si vyslúžil aj ďalší – „bulharský Dubrovník“.Z Nessebaru sa pokojne aj pešo môžete vydať na prechádzku po niekoľko kilometrovej pláži, ktorá je súčasťou tak vychýreného miesta, akým je Slnečné pobrežie alebo Sunny Beach. Patrí k najväčším pobrežným letoviskám a milovníci mora a slnka si užijú sedem kilometrov dlhú piesčitú pláž. Vo výhode sú aj neplavci a deti, pretože morské dno sa zvažuje pozvoľna. Vo vodnom aquaparku nájdete najrýchlejšiu šmýkačku v Bulharsku, na ktorej pofrčíte rýchlosťou až 60 kilometrov za hodinu. Slnečné pobrežie je preslávené najmä vďaka bujarému nočnému životu, keďže sa tu nachádza množstvo hudobných a nočných barov. Toto letovisko preto milujú mladí ľudia z celého sveta, ktorí sem každoročne smerujú za zábavou rôzneho druhu. Keďže party na potulkách svetom veľmi nevyhľadávam, respektíve uprednostňujem dobrodružné cestovanie, Slnečné pobrežie mi úplne stačilo navštíviť len raz.Nebojte, medzičasom sme si neodskočili naspäť do Bratislavy na naše Zlaté piesky. Miesto s takýmto rovnomenným názvom je aj na bulharskom pobreží a taktiež ide o navštevované letovisko. Piesok tu síce nie je zlatý, ale aspoň tak vyzerá. Názov vznikol z legendy, že tu v minulosti piráti zakopali zlatý poklad. Po Slnečnom pobreží sú Zlaté piesky druhá najväčšia turistická destinácia v Bulharsku, ktorá každé leto priláka turistov z celej Európy. Miestna pláž je raj pre deti, ktoré môžu tráviť dlhé hodiny stavaním hradov z jemného piesku. Je dlhá 3,5 km a široká 100 metrov, zmestí sa sem veľa ľudí a v lete je pláž naplno využitá. Pláž má Modrú vlajku za čistotu a je považovaná za jednu z najkrajších pláží v Európe. Rezort má čo ponúknuť turistom všetkých generácií. Či už obľubujete vodné športy, šnorchlovanie, plážový volejbal, leňošenie na pláži, jazdu na ruskom kole, posedenie v bare na starej plachetnici, vodný park, golf či bungee jumping, každý si tu príde na svoje podľa preferencie a chuti.Okrem vyššie spomenutých letovísk sú známe a navštevované i Pomorie, Primorsko, Sozopol, Sveti Vlas, Carevo, Černomorec a iné. Miest a zákutí, ktoré sa oplatí v Bulharsku vidieť, je skutočne množstvo a tento článok by na ne veru nestačil. Sami ste sa práve presvedčili, že Bulharsko nie je iba o ležaní na pláži a lacných drinkoch v pozadí s čalga pesničkami, ale že ponúka jedinečné miesta pretkané bohatou históriou, chutnou gastronómiou, lokálnymi tradíciami a skvelými ľuďmi. Pokiaľ ešte nemáte vybratú dovolenku a stále dumáte, kam by ste zamierili, krajina ruží, jogurtu a marteničiek vás očakáva s otvorenou náručou.