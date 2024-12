Dvojnásobný držiteľ Oscara Denzel Washington oslavuje 70 rokov

Mount Vernon/Bratislava 28. decembra (TASR) - Do povedomia filmových fanúšikov v celosvetovom meradle sa Denzel Washington zapísal rolou advokáta vo filme Philadelphia (1993). V životopisných snímkach zasa presvedčivo stvárnil predstaviteľa amerických černošských moslimov Malcolma X, boxera a väzňa Rubina Cartera, legendárneho trénera amerického futbalu Hermana Boonea či známu postavu amerického podsvetia Franka Lucasa. V sobotu 28. decembra oslavuje americký herec a dvojnásobný držiteľ Oscara, 70 rokov.



Denzel Washington sa narodil 28. decembra 1954 v Mount Vernon v americkom štáte New York. Jeho matka vlastnila kadernícky a kozmetický salón. Otec bol reverend, ale pracoval aj vo vodárenskej spoločnosti mesta New York. Stredoškolské vzdelanie nadobudol budúci svetoznámy herec v internátnej škole Oakland Military Academy a v rokoch 1970 - 1971 študoval aj na floridskej Mainland High School.



Bakalársky vysokoškolský titul zo žurnalistiky a herectva dosiahol v roku 1977 na Fordhamskej univerzite v New Yorku. Ešte v tom istom roku sa presunul do San Francisca, kde navštevoval herecké kurzy na American Conservatory Theater a debutoval v televíznom filme Wilma (1977). V roku 1986 zveril významnejšiu rolu Washingtonovi rešpektovaný a oceňovaný režisér Sidney Lumet v dráme Moc. Nielen diváci, ale aj kritici ocenili jeho výkon v seriáli z lekárskeho prostredia St. Elsewhere (1982 - 1988).



Prvú nomináciu na Oscara priniesla Washingtonovi životopisná dráma Volanie slobody, ktorú v roku 1987 nakrútil Richard Attenborough. V snímke stvárnil juhoafrického bojovníka proti apartheidu Stevea Bika. Oscarom v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe ocenili Washingtona v roku 1990 za rolu vo vojnovej snímke Edwarda Zwicka Sláva (1989). Ďalšiu nomináciu na Oscara si vyslúžil za stvárnenie černošského moslimského aktivistu Malcolma X v rovnomennej životopisnej dráme, ktorú na filmové plátna v roku 1992 priniesol režisér Spike Lee.



Ako neprehliadnuteľný hollywoodsky herec sa Washington definitívne etabloval úlohou právnika v snímke Philadelphia (1993). V dráme, ktorú režíroval Jonathan Demme obhajoval vírusom HIV postihnutého homosexuálneho právnika v podaní nemenej slávneho Toma Hanksa. V roku 1993 si zahral aj po boku Julie Robertsovej v známej snímke režiséra Alana J. Pakulu Prípad pelikán. O tri roky neskôr sa predviedol vo vojnovej dráme Edwarda Zwicka Odvaha pod paľbou.



Nomináciu na Oscara, Zlatý glóbus a Strieborného medveďa z Medzinárodného filmového festivalu v Berlíne mu vyniesla rola boxera Rubina Cartera, prezývaného Hurikán, ktorého nespravodlivo odsúdili na doživotný trest. Životopisnú drámu Hurikán v ringu (1999) režíroval Norman Jewison. Športovou drámou bola aj snímka Sezóna Titanov (r. Boaz Yakin, 2000), v ktorej stvárnil slávneho trénera amerického futbalu Hermana Boonea. Detektíva pripútaného zo zdravotných dôvodov na lôžko si zahral zasa po boku Angeliny Jolieovej v trileri Zberateľ kostí (r. Phillip Noyce, 1999).



Druhého Oscara, v tomto prípade v kategórii Najlepší herec v hlavnej úlohe, dostal za úlohu policajta v dráme Training Day (2001). Stal sa iba druhým Afroameričanom po Sidney Poitierovi, ktorý získal Oscara v tejto kategórii.



Srdcia divákov si Denzel Washington podmanil aj autentickým stvárnením životom zlomeného bývalého vládneho agenta v dráme Muž v ohni (2004), odohrávajúcej sa v Mexiku na pozadí série únosov detí. V snímke stvárnil úspešného a obetavého ochrancu i záchrancu dievčatka, ktoré zahrala vtedy 9-ročná Dakota Fanningová. V roku 2007 sa predviedol v životopisnom trileri Ridleyho Scotta Americký gangster. V strhujúcom príbehu stvárnil Franka Lucasa, známu postavu amerického podsvetia a priekupníka drog, ktorého sa snaží chytiť a usvedčiť detektív Richie Roberts v podaní Russella Crowea.



Do bohatej Washingtonovej filmografie patria aj snímky John Q. (r. Nick Cassavetes, 2002), Prezumpcia viny (r. Carl Franklinowe, 2003), Déja Vu (r. Tony Scott, 2006), Let (r. Robert Zemeckis, 2012), westernový remake Sedem statočných (r. Antoine Fuqua, 2016) či séria akčných filmov Equalizer (2014), Equalizer 2 (2018) a Equalizer 3: Posledná kapitola (2023), ktoré režíroval Antoine Fuqua. V roku 2024 stvárnil aj organizátora gladiátorských hier Macrinusa v historickej akčnej dráme Ridleyho Scotta Gladiátor II.



Ako režisér sa Denzel Washington podieľal na životopisných drámach Príbeh Antwona Fishera (2002) a Sila slova (2007). Nakrútil aj filmy Fences (2016) či A Journal for Jordan (2021).



Od roku 1984 je Washington ženatý s herečkou Paulettou Pearsonovou, ktorú spoznal počas svojho prvého televízneho nakrúcania. Pár má spolu štyri deti.







Zdroje: http://www.csfd.cz/, http://www.fdb.cz/