Desať filmov, ktoré vás v apríli zlákajú do kina

Bratislava 1. apríla (OTS) - A nielen malí fanúšikovia kina sa môžu tešiť na animované filmové novinky - Keď sa červenám a Údolie lampášikov. Vychutnajte si bohatú ponuku aprílových noviniek na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom, či nachos. Stačí si len vybrať z bohatej aprílovej ponuky v kinách Cinema City.Apríl odštartujeme filmom z domácej produkcie Tieňohra . Hlavným hrdinom príbehu je Jan Kavka (Milan Ondrík). Štyridsaťročný záchranár z malého mesta práve opustil manželku Evu (Dominika Morávková-Zeleníková). V okamihu rozchodu sa Eva stane tragickou obeťou zločinu. Z Jána je vdovec, ktorý žije s vedomím, že ženinu smrť nepriamo zavinil a neprišiel jej v kritickej chvíli na pomoc. Útočisko pred neodbytným pocitom viny nachádza vďaka kamarátovi Michalovi (Hynek Čermák) v miestnom boxerskom klube. Spriatelí sa s Michalovou zverenkyňou Gretou (Leona Skleničková), ktorej telocvična nahrádza nepoznanú rodinu. Vyšetrovateľ Dvořák (Vladimír Javorský), ktorý má prípad smrti Evy Kavkovej na starosti, naráža na množstvo podivných okolností. Ukazuje sa, že páchateľ, feťák Robert Stránský (Jan Jankovský), je informátorom pod ochranou vyšetrovateľky z protidrogovej centrály Mudrovej (Kristýna Frejová). Jan chce veriť v spravodlivosť aj v to, že sa dokáže s pomocou svojich priateľov vrátiť do všedného života. Avšak obava z toho, že by vrah nakoniec mohol uniknúť trestu ho privedie k rozhodnutiu vydať sa na vlastnú cestu odplaty za nečakaných okolností a s neistým výsledkom. Nájde okrem pomsty aj stále nenájdené odpustenie sebe samému? To sa dozviete od 7.apríla vo všetkých kinách Cinema City.Dospievanie je niekedy poriadna divočina. O tom nás presvedčí animovaná komédia Keď sa červenám , ktorá rozpráva príbeh o trinásťročnej dievčine Mei Leeovej. Tá sa samovoľne premieňa na obrovskú červenú pandu. Červená panda sa z nej stáva len keď je príliš rozrušená, čo je bohužiaľ prakticky neustále. Dievčinu Mei navyše silne znervózňuje jej až príliš starostlivá mamička Ming, ktorá sa od svojej dcéry takmer nikdy nevzdiali. Na film Keď sa červenám od štúdií Disney a Pixar sa môžete tešiť od 7. apríla vo všetkých kinách Cinema City.Čoskoro tridsaťročná Julie stále hľadá svoje miesto vo svete a experimentuje, zatiaľ čo jej starší priateľ Aksel by sa rád usadil a začal novú životnú etapu. Veci sa skomplikujú, keď zvedavá Julia prenikne na večierok, na ktorom stretne mladého a okúzľujucého Eivinda. Film na pomedzí drámy a komédie rozpráva vtipne, pravdivo a s citom o vzťahoch a živote v čase, keď môžeme mať takmer nekonečné možnosti, a napriek tomu si vraj najhorší človek na svete. Za hlavnú úlohu v diváckom hite tohtoročného festivalu v Cannes si Renate Reinsve odniesla cenu pre Najlepšiu herečku a snímka je nominovaná na Oscara za najlepší pôvodný scenár a zahraničný film. Drámu Najhorší človek na svete si môžete pozrieť od 7. apríla vo všetkých kinách Cinema City.14. apríla sa môžu nadšenci historických filmov tešiť na film Severan . Historický thriller porozpráva príbeh kam až bude ochotný mladý vikingský bojovník ochotný zájsť, aby pomstil vraždu svojho otca. Severan je rozsiahly epos Roberta Eggerosa, jedného z najosobitejších filmárov súčasnosti. Ako dopadne príbeh hlavného hrdinu v snímke Severan sa dozviete 14. apríla vo všetkých kinách Cinema City. Údolie lampášikov je animovaná filmová rozprávka pre deti v slovenskom dabingu s dynamickou 3D grafikou. Ollistene vyrába papierové lampášiky pre celú dedinku v údolí tak, ako ju to naučil jej starý otec. Oslavy v mestečku sa nezadržateľne blížia a jej úspešná výroba slávnostných lampášikov môže byť ohrozená. Svojho poslania sa však nechce vzdať a tak sa vyhýba zaučiť svojho vnuka Portera. Tajomstvo kamennej brány, ktorá so sebou nesie starodávnu legendu, vníma ako svoju jedinú šancu aby sa z nej nestala neužitočná dáma. Ollistene sa rozhodne tajomstvo výroby lampášikov nikomu neprezradiť a využije starodávnu legendu aby mohla pokračovať vo výrobe lampášikov len ona sama. Keď sa legenda ukáže ako pravdivá a celé údolie je znovu nútené prežívať ten istý rok odznova, Ollistene sa musí rozhodnúť. Príjme zmenu alebo sa sebecky ostane držať toho, čo chce len ona sama, a to i za cenu životov ľudí okolo nej? To sa dozviete 14. apríla vo všetkých kinách Cinema City.Fanúšikovia čarodejníckeho sveta tešte sa. Do kín prichádza film Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora . Niekoľko rokov po udalostiach z Grindelwaldových zločinov profesor Albus Dumbledore (Jude Law) vie, že mocný temný čarodejník Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) sa chystá prevziať kontrolu nad čarodejníckym svetom. Keďže ho nedokáže sám zastaviť, poverí Magizoológa Newta Scamandera (Eddie Redmayne), aby viedol neohrozený tím čarodejníkov, čarodejníc a jedného statočného muklovského pekára na nebezpečnú misiu, kde sa stretávajú so starými i novými zvermi a narazia na rastúcu Grindelwaldovu légiu nasledovníkov. Stávky sú vysoké, ako dlho ostane Dumbledore v pozadí? To sa dozviete od 14. apríla vo všetkých kinách Cinema City. Film si môžete vychutnať aj v obľúbených formátoch - SUPERSCREEN alebo sa ponoriť do deja filmu a stať sa súčasťou príbehu v 4DX v Cinema City Aupark. Fanúšikovia filmu Fantastické zvery: Tajmostvá Dumbledora si vedia pozrieť ako dopadne návrat do sveta mágie v predstihu a už teraz uchmatnúť svoje vstupenky na predpremiéru 13. apríla.Aj v apríli si budú môcť dámy užiť svoj večer na Ladies Movie Night s exkluzívnou predpremiérou filmu Po čom muži túžia 2 . V prvom filme sa hlavný hrdina Karel Král ocitol v ženskom tele. V druhom diele na začiatku spoznáme Irenu Kopáčovú (Anna Polívková), ktorá sa živí ako vzťahový poradca, ale pritom má sama partnera, ktorý ju podvádza. Irena neprežíva práve dobré obdobie. Jej odporúčania klientom sa trochu míňajú účinku, dostáva výpoveď z nájomnej zmluvy v dome, kde má ordináciu a v tom istom období pristihne svojho priateľa pri nevere. Najlepším liekom na životné problémy je ako inak, vyraziť si s najlepšou kamarátkou Marcelou (Tereza Kostková) na víno. Kroky opitej Ireny následne vedú do stanu veštice Zoltany (Zuzana Kronerová), kde vysloví osudné prianie: Chcem byť chlap! Ráno sa Irena prebudí a ocitne sa v podobnej situácii ako Karel Král. Je v tele, ktoré nenávidí, ale potom čo opadne prvotný šok, má možnosť zistiť aký muži naozaj sú. Irena/Iren (Jiří Langmajer) sa musí o seba postarať, pretože jej nikto neverí, že je to stále ona. Nakoniec pomocnú ruku dostane od suseda Radima (Marek Taclík), ktorý je do Ireny zamilovaný. Verí jej a dúfa, že niekde vo vnútri toho postaršieho chlapa je jeho milovaná a on ju len musí, ako správny princ, oslobodiť. Urobiť zo ženy muža nie je ľahká úloha a pre Radima to bude neľahká výzva. Podarí sa Irene zabojovať o svoje pôvodné ja a zmeniť sa do svojej ženskej podoby, aby o Radima neprišla? To sa dozviete 19. apríla na Ladies Movie Night v Cinema City Eurovea a od 21. apríla vo všetkých kinách Cinema City.Panstvo Downton sa vracia na plátna kín. Prvá filmová verzia slávneho seriálu bola diváckym hitom, a tak sa spolu so vznešenou rodinou Crawleyovcov a ich služobníctvom vydáme na ďalšie epické dobrodružstvo. Panstvo Downton si počas svojej filmovej a televíznej existencie prešlo mnohým. Nikomu by však nenapadlo, že sa v minulosti babičky Violet (Maggie Smith) ukrýva tajomstvo, ktoré môže otriasť základmi celého šľachtického rodu Crawleyov. Všetko odštartuje šokujúca správa, že sa Violet stala dedičkou zámku v južnom Francúzsku, ktorý jej odkázal muž, s ktorým sa stretávala v mladosti. Čo sa mohlo medzi nimi odohralo, že si na ňu po toľkých rokoch spomenul v svojej poslednej vôli a odkázal jej také bohatstvo? Časť rodiny nadšene vyráža na Francúzsku riviéru, aby novú nehnuteľnosť preskúmali. Skeptický Violetin syn Robert (Hugh Bonneville) má však podozrenie, že sa za dedičstvom zámku môže skrývať príbeh, ktorý by radšej nepočul. Vlády nad Downtonom sa počas Robertovej neprítomnosti ujala jeho najstaršia dcéra Mary (Michelle Dockery), ktorá sa musí vysporiadať s inváziou amerických filmárov, ktorí plánujú v kulisách nádherného zámku natočiť pravý hollywoodský film. Stret upätých britských tradícii s americkou bezstarostnosťou a rovnosťou by mohol mať len ťažko zábavnejšiu podobu, najmä keď sa do filmového natáčania aktívne zapoja aj obyvatelia a zamestnanci panstva. Ako dopadne príbeh historickej drámy Panstvo Downton: Nová Éra sa dozviete od 28. apríla vo všetkých kinách Cinema City.Zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had či tarantula bývajú v príbehoch zvyčajne tí podozriví. Táto partia sa tak dlho hľadala, až sa našla a vytvorila tím, pre ktorý je spáchanie zločinu rovnaká hračka ako si vyraziť v nedeľu na zmrzlinu. Čo sa však stane, keď sa pre zmenu rozhodnú páchať dobro, ukáže hravá animovaná variácia na Dannyho jedenástku. Animovaný film Smradi si môžete pozrieť od 28. apríla vo všetkých kinách Cinema City.Koncom marca sa na plátnách kín predstavil oscarový Jared Leto v novej marvelovke ako geniálny vedec Michael Morbius. Najpodmanivejší a najrozporuplnejší hrdina filmového sveta trpí zriedkavou chorobou krvi. Keď sa zdá, že na ňu našiel konečne liek, prejavia sa jeho vedľajšie účinky – z liečiteľa sa stane lovec. Film Morbius si môžete pozrieť vo všetkých kinách Cinema City a aj v obľúbených formátoch SUPERSCREEN a 4DX v Cinema City Aupark. Ak ste ešte náhodou nestihli vidieť, v kinách sa stále premieta film Batman . Ten si nielenže môžete pozrieť aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN, ale aj zaobstarať spomienkovú figúrku malého Batmana.