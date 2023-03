Desať filmových noviniek, ktoré sa v marci oplatí vidieť na plátnach

Bratislava 9. marca (OTS) - V pokračovaní úspešnej boxerskej drámy Creed III sa po ovládnutí boxerského sveta Adonisovi „Donniemu“ Creedovi (Michael B. Jordan) darí v kariére aj v rodinnom živote. Keď sa jeho kamarát z detstva a bývalý boxerský talent Damian „Dame“ Anderson (Jonathan Majors) po dlhom treste vo väzení opäť objaví, túži dokázať, že si zaslúži svoje miesto v ringu. Stretnutie medzi bývalými priateľmi je viac než len boj. Na vyrovnanie skóre musí Donnie ohroziť svoju budúcnosť a bojovať s Dameom – bojovníkom, ktorý nemá čo stratiť. Súboj dvoch rivalov si budete môcť pozrieť od 2. marca aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.Zo sveta Úžasnej Plochozeme a kníh Terryho Pratchetta prichádzajú do kín obľúbení hrdinovia v animovanej komédii pre celú rodinu s názvom Úžasný Mauric . Prefíkaný hovoriaci kocúr Mauric sa dá dokopy s partičkou inteligentných potkanov, s jedným nie veľmi bystrým chlapcom a spolu vymyslia plán ako ošklbať obyvateľov malého, ospalého mesta. V jeho podzemí sa však ukrýva tajomstvo a Mauricov dokonalý podvod sa zmení na nečakané dobrodružstvo. Príbeh tohto lenivého kocúra si budete môcť pozrieť od 9. marca v kinosálach Cinema City.„Skutočná“ komédia Villa Lucia rozpráva príbeh trojice kamarátov, ktorých ešte aj po tridsiatke spája spomienka na spolužiačku zo strednej školy, Luciu Renerovú (Hana Vagnerová). Cyril (Juraj Hrčka) si po niekoľkých teatrálnych pokusoch o samovraždu kvôli Lucii lieči nervy v psychiatrickej liečebni a práve dnes sa jej chce v rámci terapie za všetko ospravedlniť. Gorazd (Michal Kubovčík) je s Luciou zasnúbený a práve dnes musí svoj vzťah pred nestabilným Cyrilom utajiť. Svätopluk (Martin Meľo) sníva o tom, že práve dnes má poslednú šancu dať starú partiu dokopy. Snaha raz a navždy urovnať nevyriešenú minulosť privedie rozhádanú trojicu až do Luciinho rodného domu, kde hrdinovia narazia na ešte väčšiu prekážku. Nestráženú starú vilu nad mestom majú totiž práve dnes v pláne vykradnúť dvaja skorumpovaní policajti – Jánoš (Vlado Černý), ktorý sa chce pred odchodom do dôchodku za každú cenu zabezpečiť „posledným džobom“, a jeho zakríknutý synovec Rudo (Tomáš Mischura), ktorý so strýkovým plánom ticho nesúhlasí. Zlodejom neochotne asistuje beznádejne poverčivý taxikár „Džeremy z Vrakune“ (Zdeněk Godla). Nastáva noc plná akcie, komických situácií a vtipných dialógov. Prežijú iba tí, ktorí držia spolu – hoci aj proti svojej vôli... Lebo „tú pravú“ môže mať iba jeden. Šialenú noc vo Ville Lucia si budete môcť pozrieť od 9. marca vo všetkých kinách Cinema City.Konverzačný thriller Zatmenie s nádychom cynickej komédie, v ktorom zohráva dôležitú úlohu jediná autonehoda. Pre žiadneho jej účastníka nie je fatálna, možno preto k nej nikto nevolá políciu. V nepríjemnej situácii sa na pozadí temnej lesnej kulisy odhaľujú charaktery všetkých zúčastnených. A navyše sa začína stmievať... Traja muži rozpumpujú na hrane zimy mrazivú drámu, ktorá ukáže svetu tú najchladnejšiu možnú tvár. Zaujímavý thriller si budete môcť vychutnať od 9. marca vo všetkých kinách Cinema City.Sestry Samantha a Tara Carpenterové a dvojčatá Chad a Mindy prežili vyčíňanie tajomného vraha ukrytého pod maskou ducha v mestečku Woodsboro. V snahe zabudnúť na tieto tragické udalosti sa všetci štyria presťahujú do New Yorku, aby tam začali nový život. Netrvá to ale dlho, a objaví sa nový, ešte brutálnejší zabijak v maske Ghostface a ich životy sú opäť v ohrození. V pokračovaní kultovej hororovej série Vreskot 6 sa diváci môžu tešiť na Courteney Cox, Melissu Barreru a Jennu Ortegu, ktorá naposledy zažiarila v seriáli Wednesday. Návrat ikonického tajomného vraha si budete môcť pozrieť od 9. marca aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.Billy Batson a jeho súrodenci z pestúnskej rodiny sa stále učia skĺbiť ich životy tínedžerov s ich životmi superhrdinov. Keď ale na Zem prídu Atlasove dcéry, trojica pomstychtivých starovekých bohýň, Billy a jeho rodina, sú vrhnutí do boja o svoje superschopnosti, životy a osud ich sveta. Boj superhrdinov s bohyňami v akčnom filme Shazam! Hnev bohov si budete môcť užiť od 16. marca aj v obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.Dobrodružná romantická komédia Ostrov rozpráva príbeh jednej katastrofálnej dovolenky, ktorá sa pre dvoch rozhádaných manželov skončí niekoľkomesačnou robinsonádou na opustenom tropickom ostrove. Aby sa zachránili a prežili, nezostáva im nič iné, len sa opäť začať počúvať a nájsť k sebe cestu. Ich príbeh sa začína v luxusnom exotickom letovisku, kde sú Alice (Jana Plodková) a Richard (Jiří Langmajer) po rokoch konečne na dovolenke, ale všetko sa zvrtne. Richard oznámi Alici, že sa chce rozviesť. Alica je zaskočená a ich exotická dovolenka sa okamžite končí. Alica sa chce okamžite vrátiť domov, nech sa deje čokoľvek. Richard sa teda nechá odviezť nákladným lietadlom, pretože nič iné mu nezostáva. Ich let však havaruje a Richard a Alice uviaznu na opustenom ostrove uprostred oceánu. Katastrofa je katastrofa, ale Alica sa ich aj tak rozhodne rozdeliť a rozdelí ostrov na polovicu. Jedna je Richardova a druhá jej. Netrvá dlho a uvedomia si, že ak chcú na ostrove prežiť, musia spolupracovať a tiež sa dohodnúť. Trošku romantiky si budete môcť užiť od 16. marca vo všetkých kinách Cinema City.John Wick (Keanu Reeves) je za porušenie pravidiel kódexu stále na úteku a Komisia ho chce zlikvidovať za každú cenu. Výška odmeny vypísanej na jeho hlavu neustále rastie a zo starých priateľov sa stávajú noví nepriatelia. Zvyšuje sa aj počet najmocnejších hráčov podsvetia, ktorí mu idú po krku v zbesilej jazde od New Yorku cez Paríž, Osaku až po Berlín. V štvrtej kapitole John Wick možno konečne nájde cestu von – využitím ustanovenia kódexu, podľa ktorého dosiahne zmierenie, ak sa zúčastní jedného špeciálneho duelu. Štvrté pokračovanie úspešného filmu John Wick 4 si nenechajte ujsť od 23. marca vo všetkých kinách Cinema City.Niet nad poriadne dobrodružstvo! V hre Dungeons & Dragons: Česť zlodejov , ktorá vychádza z jednej celosvetovo najobľúbenejšej hry, na Slovensku známej pod názvom ,,Dračí doupě,, si ho diváci užijú vrchovato. Čakajú ich fantastické svety plné príšer, kúziel, mágie, humoru, ale predovšetkým svojrázna partia hrdinov, ktorých si jednoducho zamilujete. Potulný spevák a bard Edgin (Chris Pine) sa živí tým, že so svojou zlodejskou partičkou pomáha meniť majiteľov vzácnych artefaktov, jedným ukradnú a druhým predajú. Je to nebezpečná práca, pri ktorej je neustále jednou nohou vo väzení a šťastena Edginove nepraje navždy. Keď sa mu podarí ukradnúť stratenú relikviu, ktorá sa nikdy nemala dostať do nesprávnych rúk a bol to práve on, kto ju do nich dobrovoľne doručí, spustí to domino efekt, ktorý môže otriasť celým svetom. Edgin je síce podvodník a zlodej, ale stále má v sebe kúsok cti, a tak sa rozhodne napraviť škodu, ktorú napáchal. Keďže však proti nemu stojí armáda nemilosrdných zabijakov, mocných čarodejníkov a zákerný bývalý priateľ Forge Fletcher (Hugh Grant), potrebuje tím, s ktorým by mal aspoň malú šancu obstáť. A keďže film vychádza z legendárnej hry, je jasné, že v jeho posádke nemôže chýbať drsná bojovníčka (Michelle Rodriguez), vznešený rytier (Regé-Jean Page), mág (Justice Smith) ani druidka (Sophia Lillis). Sfilmované herné dobrodružstvo si môžete vychutnať od 30. marca aj vo obľúbených formátoch 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark .Povedzte áno najbláznivejšej komédii roka, v ktorej Greg zavesil podnikanie so zabezpečovaním alibi všetkého druhu na klinec. Sľúbil svojej priateľke Flo (Élodie Fontan), že jej už nikdy nebude klamať a jeho život upadol do príjemnej rutiny. Vlastne sa stal až trochu nudným, ale nie nadlho. Všetko sa začína komplikovať, keď sa Greg rozhodne požiadať svoju vyvolenú o ruku. Flo a jeho budúci svokrovci by radi spoznali Gregových rodičov, lenže jeho otec je tak trochu kriminálnik a mama zase hviezda erotických filmov a k tomu neznesiteľná hysterka. Navyše sú rozvedení a navzájom sa neznášajú. Greg sa obáva, že táto „vražedná“ kombinácia môže zničiť celú svadbu. Neostáva mu preto nič iné, než opäť otvoriť agentúru Alibi na mieru a nájsť si ako posledné alibi reprezentatívnejších falošných rodičov. Situácia je zachránená, avšak len dovtedy, kým sa na svadbe neobjavia tí skutoční. Greg spanikári, rýchlo si najme falošnú nevestu a usporiada pre rodičov druhú svadbu v dome u susedov. Pavučina lží, do ktorej sa postupne čoraz viac zamotáva, strhne lavínu šialených udalostí, trapasov a prekvapivých zvratov. Komédia Alibi na mieru 2 so sebou prináša nespútaný a bláznivý humor, ktorý divákov nenechá vydýchnuť. Pripravte si bránice, začína sa najdivokejšia komediálna jazda tohto roka už od 30. marca vo všetkých kinách Cinema City.