Desiaty ročník BILLA ŽAMPA CUP

Viac ako 5-tisíc návštevníkov si posledný marcový víkend na Štrbskom Plese nenechalo ujsť unikátne detské preteky BILLA ŽAMPA CUP. Desiaty ročník prilákal 800 skúsených aj rekreačných detských lyžiarov, chorvátsku superhviezdu Zrinku Ljutićovú a tisíce nadšencov zimnej zábavy. Bratia Adam, Andreas a Teo Žampovci so spoločnosťou BILLA, generálnym partnerom pretekov, a tiež v spolupráci s ďalšími partnermi, spôsobili nezabudnuteľný športový ošiaľ.Lyžiari Adam, Andreas a Teo po prvýkrát otvorili brány ŽAMPA CUP-u ešte v roku 2014.prezradil vrcholový slovenský lyžiar. K tomu sa pridal aj, ktorý zdôraznil rastúcu popularitu podujatia:Detské preteky BILLA ŽAMPA CUP oslavujú jubilejné 10. výročie a od prvotného nápadu prešli naozaj dlhú cestu. Vďaka veľkej obľube sa najprv rozšírili časovo – na celý víkend – a následne aj priestorovo.Od minulého roku preteky expandovali do Čiech a Poľska, pribudla aj príležitosť pre rekreačných lyžiarov, ktorí sa tiež mohli vo svojej kategórii postaviť na štart a bojovať o medaily. Na Štrbskom Plese opäť dominoval paralelný slalom, v ktorom si 800 pretekárov od 8 do 16 rokov zmeralo sily jeden proti jednému. Veľký úspech zaznamenali aj kategórie Hobby race, určené pre amatérskych rekreačných lyžiarov, pričom tento rok si tak zmeralo sily viac ako 100 detí, pre ktoré je lyžovanie voľnočasovým koníčkom. Každý účastník dostal pestrý štartovací balíček a tí najlepší zabojovali o medaily a hodnotné ceny, ako napríklad potravinové BILLA karty či nové lyže.zhodnotilKto na vlastnej koži zažil 10. ročník BILLA ŽAMPA CUP-u, si určite nenechá ujsť tento jedinečný víkend plný radosti aj v nasledujúcich rokoch.uviedlaSnaha bratov Žampovcov urobiť preteky pre všetky deti je aj o prepájaní zimných športov ako takýcha o možnosti priniesť rodinám podujatie, kde zažijú naozajstnú rozmanitosť. Akadémia Klaudie Medlovej potešila nadšencov snowboardingu, s Jakubom Šiarnikom zažili návštevníci preteky mladých skialpinistov v novej disciplíne šprint, ktorá sa už objaví aj na olympijských hrách, ale nechýbalo ani sánkovanie či bohatá tombola. Paralympionici na svahu opäť dokázali, že lyžovanie si môže užívať každý. Rodinám, ktorých členom je dieťa s akýmkoľvek znevýhodnením, odovzdali svoje skúsenosti a praktické informácie. BILLA ŽAMPA CUP premiérovo preveril aj schopnosti organizátorov. V partnerských pretekoch spolu s profi športovcami a influencermi nastúpili proti sebe tí, bez ktorých by organizácia celého víkendu nebola možná. Tím BILLA posilnili Adam Žampa a influencer Adam Štrba.Výnimočnosť 10. ročníka BILLA ŽAMPA CUP-u umocnilo veľké prekvapenie. Keď na svah dorazila čerstvá držiteľka malého krištáľového glóbusu za víťazstvo v slalome Svetového pohára Zrinka Ljutićová, tešili sa malí aj veľkí. Prítomnosť chorvátskej hviezdy si naplno užili aj počas autogramiády, ktorá nemala konca.priznala so smiechom Zuzka z Kežmarku, ktorá na BILLA ŽAMPA CUP prišla s rodinou a dodala:Snaživí začiatočníci, talentovaní mladí pretekári, profi lyžiari či celé rodiny atmosféru zimných športov zažijú aj na budúci rok.