Deti na internete ochráni najmä aktívny prístup rodičov

Ako aplikácia Kaspersky Safe Kids chráni vaše deti na internete?

• Blokuje prístup k stránkam a obsahu pre dospelých

• Poskytuje kontrolu nad tým, ako deti používajú aplikácie a koľko času trávia za displejom

• Poskytuje prehľad o ich verejných aktivitách na Facebooku vrátane príspevkov a novo pridaných priateľov

• Zdieľa odborné rady a tipy od detských psychológov na témy týkajúce sa bezpečnosti na internete



Ako aplikácia Kaspersky Safe Kids chráni vaše deti v reálnom svete?

• Vďaka GPS viete, kde sa vaše dieťa nachádza v reálnom čase

• Umožňuje stanoviť bezpečnú oblasť, v ktorej sa môžu pohybovať a okamžite vás upozorní na to, keď z nej vykročia

• Upozorní vás, keď im na zariadení dochádza batéria a vy ich tak môžete upozorniť, aby si ju nabili • Blokuje prístup k stránkam a obsahu pre dospelých• Poskytuje kontrolu nad tým, ako deti používajú aplikácie a koľko času trávia za displejom• Poskytuje prehľad o ich verejných aktivitách na Facebooku vrátane príspevkov a novo pridaných priateľov• Zdieľa odborné rady a tipy od detských psychológov na témy týkajúce sa bezpečnosti na internete• Vďaka GPS viete, kde sa vaše dieťa nachádza v reálnom čase• Umožňuje stanoviť bezpečnú oblasť, v ktorej sa môžu pohybovať a okamžite vás upozorní na to, keď z nej vykročia• Upozorní vás, keď im na zariadení dochádza batéria a vy ich tak môžete upozorniť, aby si ju nabili

NÁZOR PSYCHOLÓGA

knižkou pre deti Kasper, Sky a zelený macko, ktorá vznikla vďaka spolupráci s holandskou detskou knižnou autorkou Marlies Slegers. Rôzne nástrahy internetu sú popísané detskou formou a deti sa vďaka príbehu kamarátov Kaspera, Sky a zeleného macka oboznámia s najčastejšími hrozbami, ktoré na ne môžu na internete číhať a pred ktorými by sa mali mať na pozore! Kniha Kasper, Sky a zelený macko je nepredajná. Jej elektronická verzia je dostupná na stiahnutie na tomto Spoločnosť Kaspersky sa snaží v téme ochrany detí pomôcť rôznym spôsobom, napríklad aj, ktorá vznikla vďaka spolupráci s holandskou detskou knižnou autorkou Marlies Slegers. Rôzne nástrahy internetu sú popísané detskou formou a deti sa vďaka príbehu kamarátov Kaspera, Sky a zeleného macka oboznámia s najčastejšími hrozbami, ktoré na ne môžu na internete číhať a pred ktorými by sa mali mať na pozore! Kniha Kasper, Sky a zelený macko je nepredajná. Jej elektronická verzia je dostupná na stiahnutie na tomto linku

Bratislava 10. marca (OTS) - Rieši jeden z mnohých závažných problémov, ktorým sú deti vďaka novým technológiám vystavené.Všetci si aj z vlastného detstva pamätáme, že odporúčania či zákazy od rodičov väčšinou v útlom veku buď nedoceníme, alebo ich ignorujeme. Ak vylezieme na strom, pričom nám bolo povedané, že to robiť nemáme a zlomíme si ruku, budeme si to celý život pamätať. A možno nám bude vŕtať hlavou, ako je možné, že to naši rodičia predvídali. V online svete je však mnoho skrytých nástrah a generačné rozdiely neboli zrejme nikdy viac vypuklejšie než v dobe online pripojenia. Spoločnosť Kaspersky sa preto svojou aplikáciou Kaspersky Safe Kids snaží rodičom pomôcť v tom, aby mali prehľad o online živote svojich detí a udržať ich v bezpečí.Inštalácia tejto aplikácie je náramne jednoduchá. V prvom kroku si vytvorte konto na stránke Kaspersky a aplikáciu nainštalujte ako na vaše zariadenie, tak aj na zariadenie vášho dieťaťa, pričom je úplne jedno či ide o smartfón alebo notebook. K dispozícii je bezplatná verzia so základnými funkcionalitami, platená verzia má rozšírené možnosti funkcií.Na tému online bezpečnosti detí sme sa rozprávali s